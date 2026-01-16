ASSE : le groupe d’Horneland pour Clermont est tombé !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici le groupe convoqué par le coach de l’ASSE, Eirik Horneland, pour le match de ce week-end contre Clermont.

Seulement quatrième de Ligue 2 après 18 journées, l’AS Saint-Étienne reçoit ce samedi (20h55) Clermont. La victoire est impérative pour les Stéphanois, qui ne se sont plus imposés en championnat depuis le 22 novembre dernier et une victoire contre Nancy (2-1). Pour affronter les Clermontois, le coach des Verts, Eirik Horneland, a retenu un groupe de 18 joueurs.

Cardona est bien là !

Cinq joueurs manquent à l’appel pour cause de blessure : Maxime Bernauer, Joao Ferreira, Lassana Traoré, Zuriko Davitashvili et Joshua Duffus. Incertain pour cette rencontre après avoir reçu un coup au genou droit à l’entraînement, Irvin Cardona figure finalement bien dans le groupe. De leur côté, Ebenezer Annan, remis de sa blessure, ainsi que Mahmoud Jaber et Augustine Boakye, de retour de suspension, signent leur retour.

Le groupe de l’ASSE : Larsonneur Maubleu – Annan, Appiah, Lamba, Nadé, Pedro – Eymard, Gadegbeku, Jaber, Miladinovic, Moueffek, Tardieu – Boakye, Cardona, El Jamali, Old, Stassin.