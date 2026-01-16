À LA UNE DU 16 JAN 2026
[18:50]OM Mercato : Neil El Aynaoui envoyé à Marseille ! 
[18:32]OL, RC Lens Mercato : c’est officiel pour Satriano et Lyon tient sa 2e recrue après Endrick !
[18:14]RC Lens : le groupe de Sage pour Auxerre avec plusieurs mauvaises nouvelles
[18:00]ASSE : le groupe d’Horneland pour Clermont est tombé !
[17:23]FC Nantes Mercato : les Kita ont bouclé leur quatrième recrue, c’est un défenseur central !
[17:05]ASSE : bonne nouvelle pour Davitashvili, le verdict de la présence de Cardona contre Clermont
[16:43]OM Mercato : De Zerbi scelle l’avenir d’Hojbjerg et évoque l’arrivée de recrues
[16:14]FC Nantes Mercato : les Canaris annoncent une nouvelle signature !
[15:57]Stade Rennais : Beye annonce trois bonnes nouvelles avant Le Havre
[15:35]FC Barcelone Mercato : accord imminent pour le départ de ter Stegen, son futur club connu !
ASSE : le groupe d’Horneland pour Clermont est tombé !

Par Fabien Chorlet - 16 Jan 2026, 18:00
💬 Commenter
Eirik Horneland (ASSE)
Voici le groupe convoqué par le coach de l’ASSE, Eirik Horneland, pour le match de ce week-end contre Clermont.

Seulement quatrième de Ligue 2 après 18 journées, l’AS Saint-Étienne reçoit ce samedi (20h55) Clermont. La victoire est impérative pour les Stéphanois, qui ne se sont plus imposés en championnat depuis le 22 novembre dernier et une victoire contre Nancy (2-1). Pour affronter les Clermontois, le coach des Verts, Eirik Horneland, a retenu un groupe de 18 joueurs.

Cardona est bien là !

Cinq joueurs manquent à l’appel pour cause de blessure : Maxime Bernauer, Joao Ferreira, Lassana Traoré, Zuriko Davitashvili et Joshua Duffus. Incertain pour cette rencontre après avoir reçu un coup au genou droit à l’entraînement, Irvin Cardona figure finalement bien dans le groupe. De leur côté, Ebenezer Annan, remis de sa blessure, ainsi que Mahmoud Jaber et Augustine Boakye, de retour de suspension, signent leur retour.

Le groupe de l’ASSE : Larsonneur Maubleu – Annan, Appiah, Lamba, Nadé, Pedro – Eymard, Gadegbeku, Jaber, Miladinovic, Moueffek, Tardieu – Boakye, Cardona, El Jamali, Old, Stassin.

