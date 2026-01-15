À LA UNE DU 15 JAN 2026
ASSE : deux mauvaises nouvelles tombent avant Clermont, Stassin blessé ?

Par Fabien Chorlet - 15 Jan 2026, 10:27
Irvin Cardona et Lucas Stassin
Irvin Cardona et Lucas Stassin étaient absents ce mercredi de l’entraînement collectif de l’ASSE.

Samedi (20h55), l’AS Saint-Étienne recevra Clermont, pour le compte de la 19e journée de Ligue 2. Pour cette rencontre, l’entraîneur des Verts, Eirik Horneland, devra faire sans plusieurs de ses joueurs. Maxime Bernauer, Joao Ferreira, Zuriko Davitashvili et Joshua Duffus sont d’ores et déjà forfaits.

Inquiétude pour Cardona et Stassin !

La liste des absents pourrait encore s’allonger d’ici samedi. En effet, d’après Peuple Vert, Irvin Cardona est incertain pour ce match face à Clermont. L’ancien Brestois a reçu un coup à l’entraînement de mardi et n’a pas pris part à la séance de ce mercredi tout comme Lucas Stassin. Pour l’instant, la raison de l’absence de l’attaquant belge n’est pas connue, et une blessure pourrait être à craindre pour le buteur stéphanois.

Au rayon des bonnes nouvelles, Ebenzer Annan a fait son retour cette semaine à l’entraînement collectif et postule pour un place dans le groupe ce week-end. Eirik Horneland devrait faire le point sur l’état de son groupe ce jeudi midi en conférence de presse d’avant-match.

