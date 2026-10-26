Stade Rennais : le verdict est tombé pour le nouveau système de Haise

Après le nul ramené de Turin, le Stade Rennais a confirmé face à Strasbourg (3-0) les promesses entrevues dans sa nouvelle organisation. Franck Haise et Mahdi Camara ont livré les clés d’un 3-5-2 qui pourrait bien s’installer dans la durée.

Le 3-5-2 passe avec succès le test de Strasbourg

On vous en parlait après le nul décroché contre la Juventus Turin (2-2) : Franck Haise envisageait de prolonger l’expérience du 3-5-2. La victoire obtenue dimanche contre Strasbourg (3-0) lui apporte une confirmation supplémentaire.

Trois buts inscrits, aucun encaissé et une première place provisoire avec 16 points en huit journées : les Rouge et Noir ont parfaitement négocié le retour de leur déplacement européen. Boulaye Dia a marqué son quatrième but en cinq rencontres, tandis que Sebastian Szymanski s’est offert un doublé.

Au-delà du résultat, Haise retient surtout les progrès collectifs observés dans cette organisation. « Il y a forcément beaucoup de satisfactions, les joueurs confirment que ce système en 3-5-2 mérite d’être essayé », a expliqué l’entraîneur rennais, dans des propos rapportés par Morning Foot.

Camara dévoile ce qui a vraiment changé

Mahdi Camara identifie un bénéfice très concret : les distances entre les joueurs ont été réduites. « On est plus proches les uns des autres, notamment au milieu, et les pistons sont assez hauts. Au milieu, on arrive mieux à combiner comme nous sommes un peu plus proches. »

Cette proximité facilite les associations dans l’entrejeu, mais également les réactions à la perte du ballon. Rennes densifie l’axe avec ses trois milieux et peut aussi compter sur le repli de Boulaye Dia pour renforcer son bloc sans sacrifier ses solutions offensives.

Estéban Lepaul était forfait pour la rencontre entre le Stade Rennais et Strasbourg. — @S_R_Online https://twitter.com/S_R_Online/status/2114080974157885454

Malgré cette absence offensive, Rennes a trouvé les ressources nécessaires pour faire la différence. Camara a toutefois reconnu une entame délicate, avant que l’ouverture du score ne libère progressivement les Rouge et Noir.

Nagida et Frankowski profitent pleinement du changement

Le passage à trois défenseurs centraux valorise particulièrement les joueurs de couloir. Mahamadou Nagida et Przemyslaw Frankowski peuvent se projeter davantage grâce à la couverture supplémentaire offerte derrière eux. Quentin Merlin a lui aussi apporté sa contribution après son entrée en jeu.

« Dans ce rôle, on voit mieux leurs qualités et un peu moins leurs petits défauts », a résumé Haise au sujet de ses pistons. Le technicien rennais dispose ainsi d’une formule capable de mieux exploiter plusieurs profils de son effectif.

Haise garde une deuxième option sous la main

Cette nouvelle démonstration ne signifie pas que le 3-5-2 deviendra l’unique système du Stade Rennais. Haise apprécie justement de pouvoir alterner entre deux organisations selon les adversaires et le scénario des rencontres.

Le succès contre Strasbourg renforce néanmoins la tendance née à Turin. En quelques jours, Rennes a tenu tête à la Juventus puis dominé un concurrent de Ligue 1 sans encaisser. Une séquence qui donne désormais au 3-5-2 bien plus que le statut d’une simple expérimentation.