Italie – France (3-1) : première défaite de l’ère Zidane, les tops et flops des Bleus

Pour son déplacement à San Siro, l’équipe de France de Zinédine Zidane a subi sa première défaite depuis l’arrivée du sélectionneur, battue 3-1 par une Italie réaliste et bien plus entreprenante après la pause.

L’équipe de France a connu une soirée compliquée à Milan. Opposés à l’Italie dans le cadre de la Ligue des nations, les Bleus ont longtemps laissé espérer un résultat positif avant de s’effondrer au fil de la rencontre. Cette défaite 3-1 marque un premier coup d’arrêt pour Zinédine Zidane, dont les choix et la gestion des temps faibles seront forcément observés.

Les tops des Bleus : Olise a allumé la mèche

Michael Olise a été le principal rayon de soleil français. Dès la 10e minute, l’ailier a profité d’une relance complètement manquée de Gianluigi Donnarumma pour ouvrir le score. Après avoir éliminé Alessandro Bastoni d’un superbe crochet, il a conclu du pied droit. Une réalisation qui récompensait le très bon début de match des Tricolores.

Enfin, le milieu de terrain avec Adrien Rabiot mais notamment Lucas Da Cunha a montré des choses intéressantes dans une première période globalement maîtrisée par les Français.

Les flops des Bleus : Gusto et Upamecano ont coulé

C’est sans doute le secteur défensif qui a le plus inquiété. Malo Gusto a vécu un véritable cauchemar à San Siro. Le latéral de Chelsea a été dépassé par Nicolò Cambiaghi sur l’action de l’égalisation italienne à la 26e minute. Il a ensuite provoqué un penalty en se faisant prendre de vitesse par l’attaquant italien. Un penalty heureusement manqué par Sebastiano Esposito, mais qui illustre ses difficultés. Zinédine Zidane l’a finalement remplacé à la 77e minute.

Dayot Upamecano n’a pas davantage rassuré. Le défenseur français a été pris dans le crochet d’Antonio Vergara à la 74e minute, provoquant un nouveau penalty. Cette fois, Francesco Pio Esposito ne s’est pas fait prier pour transformer l’offrande et inscrire son doublé.

Enfin, la seconde période de l’équipe de France est le principal échec collectif de la soirée. Après avoir dominé les débats en début de rencontre, les Bleus ont progressivement perdu le contrôle du milieu de terrain et multiplié les approximations. Le poteau de Bradley Barcola à la 35e minute et celui de Cherki après la pause n’ont pas suffi à masquer cette baisse de régime.

Une première défaite qui doit servir d’avertissement à Zidane

Malgré une ouverture du score encourageante de Michael Olise, les Français ont progressivement laissé l’Italie prendre confiance. L’égalisation de Francesco Pio Esposito à la 26e minute a changé le visage de la rencontre.

Après le penalty manqué de Sebastiano Esposito à l’heure de jeu, les Bleus n’ont pas su profiter de ce sursis. Davide Frattesi a donné l’avantage aux Italiens à la 63e minute, avant que Pio Esposito ne scelle définitivement le succès transalpin sur penalty, douze minutes plus tard.

Les quatre changements effectués par Zinédine Zidane à la 77e minute, avec notamment les premières sélections de Saël Kumbedi, Eli Junior Kroupi et Senny Mayulu, n’ont pas permis d’inverser la tendance.

Cette défaite 3-1 constitue donc le premier revers de l’ère Zidane. Au-delà du résultat, c’est surtout la fragilité défensive et l’incapacité des Bleus à réagir après l’égalisation qui devront retenir l’attention du sélectionneur. Désormais deuxième de sa poule à un seul point de la Belgique, l’EDF peut encore trembler pour la qualification…