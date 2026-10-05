La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Ancien titulaire d’Hansi Flick, Alejandro Baldé est poussé vers la sortie au FC Barcelone. Le PSG pourrait en profiter dès le prochain mercato hivernal.

Le contraste est saisissant pour Alejandro Baldé. Il y a encore quelques mois, le latéral gauche faisait partie des joueurs importants d’Hansi Flick dans les rangs du FC Barcelone.

Baldé borduré par Flick au FC Barcelone

Désormais, son temps de jeu s’est quasiment réduit à néant. Depuis le début de la saison, l’international espagnol n’a disputé que 12 petites minutes, lors de la rencontre de Liga face au Racing au Camp Nou. Depuis ? Plus rien.

Baldé n’a participé à aucune des six journées de championnat suivantes et n’a pas davantage joué en Ligue des Champions contre Feyenoord. Il n’avait même pas été convoqué lors de la première journée face à Elche. Une situation forcément difficile à comprendre pour un joueur qui compte déjà 169 apparitions sous le maillot du Barça.

Le Barça ouvre la porte en janvier

La raison de cette mise à l’écart serait notamment liée aux choix d’Hansi Flick. Dans l’esprit du technicien allemand, Xavi Espart et João Cancelo sont actuellement passés devant Baldé dans la hiérarchie. Le jeune latéral se retrouve donc face à une situation totalement nouvelle. Pourtant, malgré ce déclassement, Baldé ne semble pas vouloir précipiter son départ. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2028, le joueur souhaite toujours s’imposer en Catalogne et espère retrouver rapidement du temps de jeu.

Du côté de la direction barcelonaise, le scénario d’un départ dès cet hiver n’est pas totalement écarté. Le club catalan espère encore convaincre Baldé de poursuivre l’aventure, mais juge cette possibilité peu probable. Dans ce contexte, le Barça devrait de nouveau étudier les différentes options qui se présenteront lors du mercato de janvier. Et forcément, plusieurs cadors européens pourraient se positionner.

Le PSG à l’affût

Selon Fichajes, le PSG fait partie des clubs qui surveillent la situation d’Alejandro Baldé. Les deux clubs de Manchester seraient également sur les rangs. Pour le PSG, l’opportunité pourrait être particulièrement intéressante si le Barça décide réellement d’ouvrir la porte. À seulement 22 ans, Baldé possède déjà une solide expérience du très haut niveau et connaît parfaitement les exigences du FC Barcelone.

Reste désormais à savoir si le PSG passera concrètement à l’action. Car pour l’instant, le joueur n’a pas abandonné l’idée de s’imposer au Barça. Mais si sa situation sportive ne s’améliore pas dans les prochaines semaines, la donne pourrait rapidement changer. Et Hansi Flick pourrait alors, malgré lui, avoir offert au PSG une belle opportunité sur le marché des transferts.