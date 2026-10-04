FC Barcelone Mercato : le PSG offre Kroupi au Barça sur un plateau !



L’arrivée de Ferran Torres au PSG pourrait faire les affaires du FC Barcelone dans le dossier Eli Junior Kroupi.

Eli Junior Kroupi reste un nom très suivi sur le marché des transferts. Dans le viseur du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, l’attaquant français n’a finalement pas rejoint la capitale. Et depuis, la situation aurait évolué. Selon les informations du quotidien espagnol Sport, l’arrivée de Ferran Torres au PSG pourrait avoir rebattu les cartes dans le dossier Eli Junior Kroupi. Recruté cet été et engagé avec Paris jusqu’en juin 2031, l’international espagnol est désormais le nouveau numéro 9 du club parisien.

Ferran Torres pourrait fermer la porte du PSG à Kroupi

Eli Junior Kroupi figurait bien sur les tablettes du PSG cet été, mais le recrutement de Ferran Torres pourrait désormais éloigner l’attaquant français de Paris. Avec l’ancien joueur du FC Barcelone installé à la pointe de son attaque et engagé sur le long terme, le champion de France pourrait avoir moins besoin de renforcer ce poste. La porte parisienne semble donc s’être refermée, au moins provisoirement, pour Eli Junior Kroupi. Reste à savoir si le PSG a définitivement abandonné cette piste ou s’il continuera à suivre son évolution en vue des prochains mercatos.

Le Barça toujours à l’affût pour Kroupi

Le FC Barcelone pourrait justement profiter de cette nouvelle situation. Toujours selon Sport, le Barça n’aurait jamais abandonné la piste Eli Junior Kroupi et envisagerait de passer à l’offensive lors du mercato estival 2027. Le club catalan continuerait ainsi de suivre attentivement l’attaquant français en vue de renforcer son secteur offensif à moyen terme. Courtisé par le PSG cet été, Kroupi pourrait donc finalement prendre une tout autre direction, avec un FC Barcelone qui resterait plus que jamais à l’affût dans ce dossier.