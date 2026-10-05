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FRANCE

ASSE : le Maroc s’enflamme sur une pépite des Verts

Par Laurent Hess - 5 Oct 2026, 13:40
Adam Baallal (ASSE)

Adam Baallal profite pleinement de la trêve internationale pour faire parler de lui. Capitaine du Maroc U20, le jeune milieu de terrain de l’ASSE a marqué contre l’Égypte (2-0) et contribue au très beau parcours des Lionceaux dans le tournoi de l’UNAF. Au Maroc, ses performances ne passent pas inaperçues.

L’ASSE tient-elle une nouvelle pépite ? Encore très peu connu du grand public il y a quelques mois, Adam Baallal gravit les échelons à toute vitesse. Et le jeune milieu de terrain de 19 ans vient de profiter de son passage avec la sélection marocaine U20 pour confirmer tout le bien que les Verts pensent de lui.

Le Maroc s’est imposé face à l’Égypte (2-0) dans le tournoi de l’UNAF, qualificatif pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U20. Et c’est Baallal qui a montré la voie aux Lionceaux de l’Atlas.

À la 24e minute, sur un coup franc parfaitement frappé, le Stéphanois a pris le dessus dans les airs pour placer une tête imparable. Sami Bouhoudane a ensuite doublé la mise huit minutes plus tard.

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Avec 7 points, le Maroc occupe la tête du tournoi. Après un nul contre la Tunisie (0-0), les Lionceaux ont successivement battu l’Algérie (3-1) et l’Égypte. Ils termineront leur parcours contre la Libye, le 6 octobre, avec leur qualification déjà assurée.

Baallal, capitaine et homme de confiance

Plus encore que son but, c’est le statut pris par Baallal qui retient l’attention. Le milieu de terrain de l’ASSE porte le brassard et s’affirme comme l’un des hommes de confiance du sélectionneur Ludovic Batelli. Il avait déjà été capitaine contre l’Algérie, face notamment à son coéquipier stéphanois Oussama Benkou.

La presse marocaine commence elle aussi à s’intéresser de très près à son ascension. Afrik.com a ainsi consacré un long développement au Stéphanois, rappelant que cette responsabilité de capitaine s’inscrit dans la continuité puisqu’il avait déjà porté le brassard avec les U18.

Formé à l’Académie Mohammed VI, Baallal avait découvert le football professionnel avec l’Union Touarga Sport avant de rejoindre Saint-Étienne en janvier dernier. Et depuis son arrivée dans le Forez, tout est allé très vite.

D’abord intégré aux U19, il a ensuite gagné sa place avec la réserve, terminant la saison dernière avec sept titularisations consécutives. Sa progression lui avait même permis d’être convoqué pour la première fois avec les professionnels lors du déplacement à Rodez.

Une place à prendre avec Cathro ?

Baallal a ensuite confirmé pendant la préparation estivale. Buteur contre Lausanne puis contre Venise, il a effectué ses premières apparitions en Ligue 2 face à Sochaux et Clermont. Le 18 août, l’ASSE l’a récompensé en lui faisant signer son premier contrat professionnel, jusqu’en 2029.

À son retour du tournoi de l’UNAF, le Marocain retrouvera donc L’Étrat avec une confiance forcément renforcée. Et avec un objectif : convaincre Ian Cathro de lui offrir davantage de temps de jeu.

La concurrence reste importante au milieu, mais Baallal possède pour lui sa jeunesse, sa marge de progression et une personnalité qui commence à s’affirmer. Être capitaine d’une sélection marocaine particulièrement ambitieuse à seulement 19 ans n’est pas anodin.

L’ASSE avait misé sur un joueur encore à polir en janvier. Quelques mois plus tard, le pari commence déjà à prendre une autre dimension.

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