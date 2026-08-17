Unique buteur du Trophée des Champions entre le RC Lens et le PSG, dimanche à Bollaert (1-0), Florian Thauvin (33 ans) a houspillé le corps arbitral.

Florian Thauvin a vécu une soirée particulièrement intense dimanche à Bollaert. Buteur décisif lors de la victoire du RC Lens face au PSG (1-0) dans le Trophée des Champions, le capitaine lensois s’est également illustré par une vive colère envers le corps arbitral.

Thauvin monte au créneau au RC Lens

Alors que Lens menait au score, la tension est montée d’un cran en fin de première période. À la 39e minute, Kyllian Antonio a été exclu après une faute sur Maghnes Akliouche, laissant les Sang et Or terminer la rencontre en infériorité numérique.

Une décision qui n’a visiblement pas du tout plu à Florian Thauvin. Les caméras de Ligue 1+ ont capté l’ancien Marseillais en pleine discussion avec le quatrième arbitre. Visiblement très remonté, le joueur lensois a lâché une phrase particulièrement claire : C’est un trophée qu’on joue, pas un match amical… »

Une réaction qui illustre parfaitement la tension qui régnait sur la pelouse de Bollaert. Pour Thauvin et ses coéquipiers, hors de question de laisser passer les décisions arbitrales sans réagir dans une rencontre avec un titre à la clé.

Mendes a remis les compteurs à zéro

La deuxième période n’a pas été plus calme. Le PSG a lui aussi terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Nuno Mendes pour un mauvais geste sur un joueur lensois. Les deux équipes ont donc été réduites à dix dans une fin de match particulièrement tendue.

Malgré cette infériorité numérique, le RC Lens a tenu bon jusqu’au coup de sifflet final et a conservé son avantage grâce au but et à l’omniprésence de Thauvin : le capitaine des Sang et Or a été de tous les bons coups.

Une soirée mémorable pour l’ancien joueur de l’OM, donc, qui aura donc marqué le Trophée des Champions de deux manières : en offrant le titre aux Sang et Or et en faisant entendre sa colère face à l’arbitrage. Un vrai bon capitaine, en somme.