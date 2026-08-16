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FRANCE

PSG : Le boycott du CUP n’a pas vidé le parcage parisien

Par Wladimir DELCROS - 16 Août 2026, 20:46
PSG : Le boycott du CUP n’a pas vidé le parcage parisien

Malgré le mot d’ordre lancé par le Collectif Ultras Paris, la tribune réservée aux supporters du PSG affiche complet ce dimanche soir à Bollaert. Les fans parisiens présents à Lens ont rapidement donné de la voix avant le Trophée des Champions.

Le parcage parisien affiche complet

Le boycott annoncé par le Collectif Ultras Paris n’a finalement pas laissé d’espace vide dans le parcage de Bollaert. Comme rapporté par Foot Mercato, les supporters autorisés à effectuer le déplacement ont répondu présent en nombre ce dimanche soir.

À leur arrivée dans l’enceinte lensoise, les fans du PSG ont rapidement fait entendre leurs chants. Une mobilisation qui permet au club de la capitale de bénéficier d’un soutien fourni pour ce Trophée des Champions.

Des chants sous les huées de Bollaert

Le parcage parisien a notamment repris en chœur un chant à la gloire du PSG, malgré les huées descendues des autres tribunes. L’ambiance est ainsi montée plusieurs minutes avant le début de la rencontre dans un stade plein à craquer.

Le mot d’ordre du CUP peu suivi dans les faits

Cette situation contraste avec la position du Collectif Ultras Paris. Le principal groupe ultra du club avait appelé à ne pas assister à la rencontre afin de protester contre le choix du stade Félix-Bollaert et le dispositif de sécurité particulièrement strict déployé autour de cette affiche classée à risque.

L’absence du CUP n’a donc pas empêché la tribune visiteurs de se remplir ni les couleurs Rouge et Bleu de se faire entendre. Le parcage reste animé, même sans le principal moteur habituel des tribunes parisiennes.

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