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FRANCE

Stade Rennais : Rennes refuse 28 M€, son mercato peut totalement basculer !

Par Wladimir DELCROS - 16 Août 2026, 21:49
Stade Rennais : Rennes refuse 28 M€, son mercato peut totalement basculer !

Le Stade Rennais reste ferme face au forcing de Fulham pour Abdelhamid Aït-Boudlal. Le club breton attend davantage pour son défenseur central, dont le possible transfert pourrait provoquer plusieurs arrivées avant la fermeture du mercato.

Fulham doit encore revoir son offre

Désireux de rejoindre la Premier League cet été, Abdelhamid Aït-Boudlal se rapproche d’un départ. Selon les informations de Foot01, Fulham a transmis une première offre de 28 M€, repoussée par le Stade Rennais.

Les dirigeants bretons réclameraient 35 M€ pour laisser partir le Marocain de 20 ans, arrivé en Bretagne il y a deux ans. Une deuxième proposition du club londonien est désormais attendue et pourrait débloquer ce dossier dans les prochains jours.

Une erreur qui intervient au mauvais moment

Le contexte sportif n’aide pas à apaiser la situation. Aït-Boudlal a commis une grosse erreur lors du match amical disputé contre Sunderland. Un épisode qui renforce l’impression d’un défenseur perturbé par les discussions autour de son avenir, alors que Rennes a déjà fixé ses conditions.

Le Stade Rennais, qui souhaitait initialement conserver son élément prometteur, semble maintenant disposé à ouvrir la porte si Fulham atteint le montant réclamé.

Au moins deux recrues attendues en cas de vente

Une vente à 35 M€ bouleverserait la fin du mercato rennais. La direction devrait alors recruter au minimum un défenseur central pour remplacer Aït-Boudlal et un ailier afin de renforcer l’effectif de Franck Haise.

Un milieu pourrait également être recherché en cas de départ de Jordan James, annoncé proche du Championship, ou de Seko Fofana. Une situation peu confortable pour Franck Haise, qui juge son équipe encore insuffisamment prête avant d’ouvrir sa saison par un déplacement au Parc des Princes.

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