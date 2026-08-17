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FRANCE

OM : Deux réunions font basculer le dossier du gardien italien !

Par Louis Chrestian - 17 Août 2026, 16:01
OM : Deux réunions font basculer le dossier du gardien italien !

L’OM a nettement accéléré dans sa quête d’un successeur à Geronimo Rulli. Deux visioconférences avec la Juventus ont permis d’avancer sur la piste Michele Di Gregorio, déjà séduit par le projet marseillais.

Deux visioconférences avec la Juventus

On vous en parlait samedi : Marseille était passé à la vitesse supérieure pour deux joueurs de la Juventus. Le dossier Di Gregorio a depuis connu une avancée importante.

Selon les informations relayées par Foot01, les dirigeants marseillais et turinois ont tenu deux réunions par visioconférence ce week-end. Les discussions auraient été positives pour le gardien italien de 29 ans, qui aurait déjà donné son accord pour rejoindre l’OM si la Vieille Dame y trouve son compte.

Un prêt désormais à l’étude

La formule privilégiée serait celle d’un prêt. Il reste toutefois à déterminer si celui-ci comportera une option d’achat. Estimé à 10 M€ par la source, le gardien formé à l’Inter paraît difficilement accessible dans le cadre d’un transfert sec, alors que Marseille a vendu Rulli à Manchester City pour un peu moins de 3 M€.

Vicario pousse Di Gregorio vers la sortie

L’arrivée annoncée de Guglielmo Vicario à la Juventus pourrait débloquer définitivement l’opération. Une concurrence étrangère subsiste néanmoins puisque Fabrizio Romano évoque un second club intéressé.

Après l’échec de la piste Lucas Perri, attendu au Torino, l’OM semble donc tenir une solution expérimentée. Di Gregorio a disputé 37 rencontres toutes compétitions confondues la saison passée avec la Juventus, pour 36 buts encaissés. Bruno Genesio attend désormais que les deux clubs trouvent la bonne formule.

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