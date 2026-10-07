Le match entre l’ASSE et Rodez, prévu le 10 octobre à Geoffroy-Guichard, pourrait-il être perturbé par l’état d’une pelouse fraîchement changée ?

Le Chaudron n’a pas été épargné par les problèmes de pelouse. Lors de la réception de Montpellier, un trou était apparu sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, provoquant une interruption de la rencontre remportée par l’ASSE avec brio (3-1). Des investigations ont ensuite permis de mettre au jour un problème plus profond : le système de drainage ne fonctionnait pas correctement à certains endroits. Et cette fois, une simple réparation ponctuelle ne suffit pas.

Un problème de drainage identifié par l’ASSE

Les investigations menées après l’incident ont permis d’identifier un dysfonctionnement du dispositif de drainage. Selon TL7, celui-ci pouvait provoquer des déplacements d’eau et de sable sous certaines zones de la pelouse. Un problème particulièrement préoccupant pour un stade qui doit accueillir régulièrement des rencontres de Ligue 2.

L’entreprise chargée du chantier doit donc intervenir directement sur le dispositif concerné. La conséquence est importante : certaines zones du terrain ont dû être entièrement reprises. L’entreprise a dû remplacer le système de drainage défectueux puis procéder à une nouvelle réfection de la pelouse.

Une intervention qui arrive forcément avec son lot de contraintes. Car le calendrier ne laisse pas énormément de marge avant le prochain rendez-vous à domicile des Verts. L’ASSE doit effectivement recevoir Rodez le samedi 10 octobre à 20h à Geoffroy-Guichard.

Une course contre la montre avant Rodez

Le principal objectif est donc clair : remettre le terrain à disposition avant cette rencontre. La pelouse a été refaite à temps grâce au travail nuit et jour des ouvriers. Pour l’ASSE, il faudra cependant surveiller l’évolution du chantier. Une nouvelle pelouse ne garantit pas automatiquement que les problèmes soient définitivement réglés. Le véritable test interviendra dans les semaines suivantes, avec l’enchaînement des matchs et les conditions météorologiques.

C’est précisément ce qui inquiète. Un système de drainage défaillant peut rapidement devenir problématique lorsque les précipitations s’intensifient. Et avec l’automne qui s’installe, Geoffroy-Guichard va rapidement devoir démontrer que les corrections apportées fonctionnent réellement. La pelouse devra supporter les entraînements, les matchs et surtout les épisodes pluvieux sans reproduire les anomalies constatées précédemment.

Le match contre Rodez constituera donc une première échéance importante. À ce stade, il n’est pas question d’affirmer que la rencontre contre Rodez est menacée de report mais après la découverte du dysfonctionnement du drainage, le rendez-vous contre Rodez sera donc bien plus qu’un simple match de Ligue 2. Ce sera aussi le premier véritable examen grandeur nature de la nouvelle installation.