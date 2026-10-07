La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le PSG souhaite recrute deux cracks du FC Barcelone au prochain mercato et a mis le paquet.

Le PSG prépare-t-il un nouveau coup d’éclat sur le marché des transferts ? À l’approche du prochain mercato, le club de la capitale aurait ciblé deux jeunes talents du FC Barcelone.

Le PSG prêt à passer à l’offensive pour López

Le premier dossier concerne Fermin López, dont le profil aurait particulièrement séduit la direction parisienne. Selon El Nacional, le PSG envisagerait de formuler une offre de 100 millions d’euros pour tenter de convaincre le FC Barcelone de lâcher son milieu de terrain. Une proposition particulièrement conséquente, mais qui pourrait se heurter à un obstacle majeur : le Barça n’aurait aucune intention de se séparer de son joueur.

Joan Laporta et Hansi Flick apprécieraient fortement Fermín López et considéreraient le jeune Espagnol comme un élément important du projet catalan. Malgré l’intérêt parisien et une éventuelle offre XXL, les dirigeants barcelonais pourraient donc rapidement fermer la porte à un transfert. Pour le PSG, le dossier s’annonce ainsi particulièrement compliqué. Une offre de 100 millions d’euros pourrait permettre d’ouvrir les discussions, mais pas nécessairement de faire plier le FC Barcelone.

Gavi, l’autre priorité du PSG au Barça ?

Le PSG ne regarderait pas uniquement du côté de Fermín López. Gavi ferait également partie des joueurs suivis par le club parisien. Le milieu de terrain espagnol reste l’un des grands talents de la formation barcelonaise et son profil correspondrait parfaitement à la volonté du PSG de miser sur des joueurs jeunes, techniques et capables d’évoluer au plus haut niveau.

Selon la presse catalane, les premières discussions autour d’un éventuel transfert auraient pu débuter autour de 45 millions d’euros. Le PSG envisagerait toutefois de revoir ses ambitions à la hausse avec une première proposition qui pourrait atteindre 50 millions d’euros. Là encore, la réponse du FC Barcelone devrait être déterminante. Gavi est considéré comme un joueur à forte valeur sportive et symbolique en Catalogne, ce qui rendrait son départ particulièrement difficile à envisager.