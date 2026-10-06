Auteur d’un rassemblement décevant avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé (29 ans) semble traîner une blessure cachée.

Ousmane Dembélé traverse-t-il une période compliquée avec les Bleus ? Après une première partie de saison déjà perturbée par une reprise tardive, l’attaquant phare du PSG n’a pas forcément retrouvé toutes ses sensations avec l’équipe de France.

Dembélé manque encore d’explosivité

Pour François Rauzy, journaliste d’Ici Armorique, quelque chose ne semble pas normal dans les déplacements du Parisien.Le journaliste a partagé une interrogation qui pourrait rapidement faire parler autour du PSG : « Dembélé a (encore) été pas bon en EDF mais je suis le seul à penser qu’il a un problème physique depuis le début de saison et qu’il peut pas accélérer ? »

Une hypothèse qui repose avant tout sur l’observation de ses courses. Rauzy poursuit en pointant un détail précis dans le jeu du Français : son manque d’intensité sur certaines situations où une accélération pourrait normalement faire la différence : « Le nombre de fois où le jeu réclamait une course en profondeur et où il fait un appel à zéro intensité m’interpelle. » De quoi alimenter les interrogations sur l’état physique réel du joueur. Pour autant, aucun élément officiel ne permet actuellement d’affirmer qu’Ousmane Dembélé joue avec une blessure cachée.

Il s’agit d’une analyse et d’un ressenti formulés par François Rauzy, à partir des prestations du joueur. Le PSG avait d’ailleurs communiqué récemment sur la reprise progressive de son attaquant. Début septembre, Dembélé expliquait lui-même qu’il se sentait « très bien » sur le terrain et qu’il avait besoin d’enchaîner les minutes pour retrouver progressivement son rythme. Cette donnée permet aussi d’envisager une autre explication : le Français pourrait simplement avoir besoin de temps pour retrouver son explosivité maximale après une préparation estivale particulière.

Le contexte du PSG interpelle

La situation mérite néanmoins d’être surveillée avec attention. Dembélé avait écourté ses vacances et repris individuellement avant de retrouver l’entraînement collectif du PSG en août. Son objectif était justement de revenir rapidement à son meilleur niveau après une saison 2025-2026 particulièrement longue. Et les dernières semaines ont été chargées.

Avec le PSG puis les Bleus, le Ballon d’Or doit désormais enchaîner les matches à haute intensité. Or, son jeu repose énormément sur ses changements de rythme, ses accélérations et sa capacité à éliminer dans les derniers mètres. Une petite perte d’explosivité peut donc rapidement modifier son influence sur une rencontre.

Cette interrogation arrive forcément jusqu’aux oreilles du PSG. Le club compte énormément sur Dembélé, notamment après ses prestations exceptionnelles de la saison passée. En septembre, il avait notamment inscrit deux buts et délivré deux passes décisives contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions. Le problème est donc moins son talent que sa capacité à retrouver durablement son meilleur niveau physique. Pour l’instant, aucune blessure cachée n’est confirmée mais la question est posée.