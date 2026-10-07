Ian Cathro a retrouvé l’un de ses cadres à l’ASSE avant la réception de Rodez samedi à Geoffroy-Guichard (20h).

L’ASSE prépare déjà son prochain rendez-vous de Ligue 2. Après un début de saison particulièrement réussi, les Verts doivent désormais préparer la réception de Rodez samedi soir à Geoffroy-Guichard. Et pour Ian Cathro, une première bonne nouvelle est tombée dès ce lundi.

Le Cardinal retrouve enfin l’ASSE

Selon Peuple Vert, Julien Le Cardinal (29 ans) a repris l’entraînement à L’Étrat ce lundi. Le défenseur de l’ASSE était encore absent lors du match amical disputé contre Sion vendredi dernier. Son retour sur les terrains intervient donc à seulement cinq jours de la rencontre face à Rodez. Une reprise forcément encourageante pour le capitaine des Verts. Le Cardinal avait quitté ses partenaires sur blessure lors du déplacement à Metz, le 19 septembre. Depuis, son absence se faisait ressentir dans un secteur où Cathro s’était appuyé sur une hiérarchie particulièrement claire.

Cette reprise constitue une première étape, mais elle ne garantit évidemment pas une titularisation contre Rodez. Le défenseur de l’ASSE dispose désormais de plusieurs séances pour retrouver progressivement son rythme et convaincre le staff médical et technique qu’il est suffisamment prêt pour reprendre la compétition. Cathro devra donc encore patienter avant de prendre une décision définitive. Mais voir son capitaine retrouver le groupe à l’entraînement représente déjà une excellente nouvelle. D’autant que Le Cardinal n’avait encore pas pu participer au match amical de vendredi.

Une charnière à nouveau réunie contre Rodez ?

Depuis le début de la saison, Ian Cathro n’a jamais caché sa confiance envers Julien Le Cardinal. Le défenseur avait débuté les sept premières journées de championnat avant sa blessure et totalisait alors 626 minutes de jeu. Avec Sohaib Naïr, il avait formé la charnière centrale privilégiée de l’entraîneur écossais. Une stabilité défensive qui a largement participé au très bon début de saison de l’ASSE.

Le retour de Le Cardinal pourrait donc permettre à Cathro de retrouver progressivement une défense qu’il connaît parfaitement. L’association avec Sohaib Naïr pourrait rapidement redevenir une priorité. Avec Rodez qui arrive à Geoffroy-Guichard samedi à 20 heures, plusieurs séances d’entraînement permettront de déterminer si Le Cardinal peut déjà reprendre une place dans le groupe. Reste désormais à savoir si le capitaine pourra transformer cette reprise en retour à la compétition dès samedi.