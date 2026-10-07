Bruno Genesio va aligner un onze inédit pour l’OM à Troyes ce dimanche en clôture de la 6e journée de Ligue 1 (20h45).

L’OM va retrouver la Ligue 1 avec un déplacement particulièrement important à Troyes. Après une série de résultats très compliquée, les Marseillais doivent impérativement relancer la machine. Mais la trêve internationale n’a pas franchement simplifié le travail de Bruno Genesio.

Behazaf finalement sacrifié par l’OM ?

La suspension de Timothy Weah semblait pourtant ouvrir une porte idéale à Kelyann Behazaf. Le jeune latéral droit de 20 ans avait déjà eu l’occasion de découvrir le monde professionnel cette saison et pouvait logiquement espérer profiter de cette absence pour obtenir davantage de responsabilités.

Selon La Marseillaise, Genesio ne prévoirait pas de le titulariser à Troyes. Le technicien aurait plutôt testé Ulisses Garcia au poste de latéral droit à l’entraînement. Une solution surprenante puisque le Suisse évolue habituellement à gauche. Ce choix confirmerait surtout la prudence de Genesio avec les jeunes Marseillais.

Ulisses Garcia connaît déjà parfaitement les exigences du haut niveau et présente l’avantage de l’expérience. Genesio pourrait donc privilégier cette sécurité pour un déplacement où l’OM n’aura pas le droit à l’erreur. Le choix interpelle forcément, surtout dans un contexte où l’effectif est diminué. Mais l’entraîneur semble considérer que Behazaf n’est pas encore suffisamment prêt pour démarrer une rencontre de Ligue 1 avec autant d’enjeu. Une décision qui pourrait néanmoins faire parler autour du club.

Gouiri devrait être disponible mais prudence

Autre dossier très surveillé : celui d’Amine Gouiri. L’attaquant de l’OM avait été touché à la cuisse avec l’Algérie et avait dû rentrer à Marseille pour se soigner. Les dernières informations disponibles sont plutôt rassurantes : sa présence dans le groupe pour Troyes n’est pas remise en cause à ce stade. Un retour particulièrement important pour Genesio. Gouiri est en effet l’un des principaux atouts offensifs de l’OM depuis le début de la saison. Le récupérer permettrait au coach de disposer d’une solution majeure dans le secteur offensif.

La situation est en revanche moins claire pour Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain poursuit sa reprise après son problème musculaire et son retour à la compétition se rapproche. Mais contrairement à Tochukwu Nnadi, qui a déjà retrouvé l’entraînement collectif, Kondogbia n’est pas encore totalement certain de pouvoir postuler pour Troyes. Genesio devra donc attendre les derniers entraînements avant de prendre une décision. Dans l’entrejeu, chaque retour compte énormément pour un OM qui manque de solutions.

Himad Abdelli pourrait également apporter une solution supplémentaire. Le milieu algérien avait été touché à la cheville avec sa sélection, mais sa situation a évolué favorablement et il a repris l’entraînement normalement et était même titulaire her soir lors de la victoire de l’Algérie contre le Niger (2-1). Son retour serait précieux pour Genesio. Avec les incertitudes autour de Højbjerg et Kondogbia, le technicien doit effectivement composer avec un secteur particulièrement fragilisé. La reprise d’Abdelli offrirait donc une option supplémentaire au moment où l’OM en a le plus besoin.