Les derniers éléments autour d’une possible vente du FC Nantes à Paulo Tavares n’incisent pas à un optimisme béat.

La possible vente du FC Nantes à Paulo Tavares continue de susciter des interrogations. Alors que le projet de reprise doit encore franchir plusieurs étapes, le passage devant la DNCG pourrait constituer un rendez-vous particulièrement important pour le futur propriétaire nantais.

La DNCG attend un dossier très solide au FC Nantes

Sur le plateau de TéléNantes, la possible vente du FC Nantes a largement été évoquée. Pierre-Yves Leroux, journaliste de RMC Sport, a notamment insisté sur l’importance du passage devant la DNCG si le projet Tavares venait à se concrétiser. « Ça va être leur premier dossier de rachat en Ligue 1. Je pense que la DNCG va être attendue au tournant. Il va falloir que le dossier soit très sérieux », a-t-il expliqué. Le futur repreneur devra donc présenter des garanties suffisamment solides pour convaincre l’instance de contrôle du football français. Une étape qui pourrait s’avérer déterminante dans le processus de vente.

Présent également sur le plateau, Emmanuel Merceron a identifié un autre point susceptible de concentrer l’attention de la DNCG : les garanties financières apportées par le projet de reprise. « Le projet Tavares arrive au très mauvais moment. La DNCG a été critiquée pour Da Grosa et Lopez à Bordeaux puis Textor à Lyon. Là, ils ont du pouvoir, ils vont peut-être vouloir faire l’exemple », a-t-il déclaré.

« Il va falloir présenter un projet L2 et un projet L1 »

Selon lui, la question de la garantie financière sur cinq ans pourrait notamment poser problème. Le futur propriétaire devrait en effet être en mesure de présenter des garanties permettant d’envisager différents scénarios sportifs. « Il va falloir présenter un projet L2 et un projet L1 », a ajouté Emmanuel Merceron. Pour l’heure, rien ne permet d’affirmer que la DNCG refusera le projet de Paulo Tavares.

En revanche, les dernières déclarations mettent en lumière l’importance des garanties qui devront accompagner le dossier de reprise. Si la vente du FC Nantes avance, le passage devant la DNCG constituera donc l’un des rendez-vous majeurs du processus. Paulo Tavares devra alors convaincre l’instance que son projet dispose des moyens financiers nécessaires, quelle que soit l’évolution sportive du club.