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FRANCE

FC Nantes : la vente a pris un sérieux coup de frein avant la DNCG

Par Bastien Aubert - 7 Oct 2026, 07:40
Waldemar Kita (FC Nantes)

La décision du CSE de ne pas valider la prochaine vente du FC Nantes à Paulo Tavares va bien plus loin qu’un simple rôle consultatif. 

La vente du FC Nantes est entrée dans une phase décisive. Alors que Waldemar Kita a conclu un accord avec un pool d’investisseurs emmené par Paulo Tavares, le projet de reprise doit encore franchir plusieurs étapes avant de devenir définitif. Et la première vient de sérieusement se compliquer.

Une vraie alerte au projet Tavares au FC Nantes 

Comme déjà dit, le Comité social et économique du FC Nantes s’est réuni mardi en session extraordinaire afin d’examiner le projet de cession du club. Après avoir pris connaissance du dossier, les représentants des salariés ont rendu un avis défavorable à l’unanimité. Ils ont notamment fait part de leurs inquiétudes concernant la fiabilité du projet, mais aussi les emplois et l’avenir du club. Un véritable désaveu pour le projet porté par Paulo Tavares.

Même si le CSE n’a pas le pouvoir de s’opposer juridiquement à la vente, son positionnement donne une tout autre dimension aux discussions actuelles. Sur le plan strictement juridique, il faut néanmoins rester prudent. L’avis rendu par le CSE est consultatif. Il ne signifie donc pas que la vente est annulée ou automatiquement bloquée. Mais le signal envoyé est particulièrement négatif. Les représentants des salariés ne se sont pas contentés d’émettre quelques réserves : ils ont unanimement rejeté le projet et exprimé de fortes inquiétudes sur la suite. Le dossier Tavares se retrouve donc fragilisé sur le terrain social au moment même où il doit encore convaincre sur le plan financier.

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Le CSE appelle à la mobilisation autour du FC Nantes 

Et c’est sans doute l’aspect le plus spectaculaire de cette décision : le CSE encourage également les partenaires et sponsors du FC Nantes, les anciens joueurs ainsi que les acteurs locaux à se mobiliser contre le projet de reprise. Autrement dit, l’opposition ne devrait pas rester cantonnée aux représentants du personnel. Le projet pourrait désormais faire face à une contestation plus large dans l’environnement du club. Un scénario forcément embarrassant pour Paulo Tavares, qui cherche à convaincre de la solidité de son projet. Après le CSE, tous les regards vont désormais se tourner vers la DNCG.

La situation est d’autant plus importante que la nouvelle législation sur le sport professionnel a renforcé le rôle de l’instance dans l’examen des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives. Elle doit notamment prendre en compte les résultats financiers du candidat et certains éléments liés à son projet. La DNCG devient donc une étape déterminante dans le processus. Et le calendrier ne pouvait pas être plus délicat pour les repreneurs. Pour autant, il serait prématuré d’annoncer l’échec de la vente. Le seul avis du CSE ne suffit pas à faire tomber le projet. Le processus reste donc ouvert mais Paulo Tavares doit désormais composer avec une attente considérable autour de la solidité financière de son dossier.

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