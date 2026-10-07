Prêté par Benfica au RC Lens cet été, Franjo Ivanovic (23 ans) a été écarté du groupe d cela Croatie qui s’est inclinée avec les honneurs contre l’Espagne mardi en Ligue des Nations (1-2).

La Croatie s’est inclinée avec les honneurs face à l’Espagne mardi soir en Ligue des Nations (1-2). Une rencontre à laquelle Franjo Ivanovic n’a finalement pas participé, l’attaquant du RC Lens ayant été écarté du groupe.

Ivanovic écarté du groupe croate

Une décision plutôt surprenante puisque le joueur lensois avait été utilisé par son sélectionneur lors des précédentes rencontres internationales. Les raisons précises de cette mise à l’écart ne sont toutefois pas encore connues.

Il pourrait s’agir d’un simple choix sportif, mais également d’un problème physique survenu au dernier moment. Pour l’heure, aucune explication officielle n’a été communiquée par la Fédération croate concernant cette décision.

Une situation à surveiller avant l’OL

Depuis son arrivée en Artois, Franjo Ivanovic peine encore à afficher toute l’efficacité attendue. Ses performances avec le RC Lens sont scrutées et cette période internationale ne lui aura pas forcément permis de faire le plein de confiance. Du côté lensois, il faudra désormais rapidement connaître les raisons de cette absence avec la Croatie.

Car le calendrier ne laisse pas beaucoup de temps à l’attaquant pour se relancer. Le RC Lens reçoit en effet l’OL vendredi soir à Bollaert (20h45). Reste à savoir dans quel état physique et mental Franjo Ivanovic retrouvera l’Artois après cette absence inattendue.