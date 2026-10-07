Flashback, il y a un an : 6 M€ pour une déception, débats enflammés : Saint-Étienne a-t-il vraiment tourné la page ?

Il y a un an, le mercato de l’ASSE et ses investissements faisaient grincer bien des dents dans le Forez, entre espoirs déçus et débats sur la gestion des millions. Aujourd’hui, l’ambiance a changé : les Verts cherchent la stabilité et la continuité après une intersaison mouvementée, loin des folies d’antan.

Quand 6 M€ faisaient débat et que les recrues inquiétaient

Octobre 2025. À Saint-Étienne, la saison avait démarré avec un œil rivé sur le marché des transferts et des interrogations plein la tête. Après neuf journées, la question brûlante portait sur la recrue estivale la moins convaincante, et les supporters n’avaient pas de mal à trouver des candidats. Ebenezer Annan, latéral gauche au profil énergique mais limité tactiquement, cristallisait les critiques. Mais le vrai sujet, celui qui enflammait les discussions, c’était le cas Pierre Ekwah. Arrivé pour 6 millions d’euros, le robuste défenseur n’avait pas répondu aux attentes. Sa saison précédente était jugée quelconque, et son refus de s’inscrire dans la lutte en Ligue 2 avait laissé un goût amer. Les supporters, nostalgiques de la fiabilité d’un Bernauer ou du regretté Léo Pétrot, voyaient dans ce transfert un symbole d’argent mal investi. Le club venait de lever les options d’achat de Cardona et Bernauer, mais ce coup de poker à 6 M€ soulevait la question d’un mercato trop ambitieux, mal ciblé, et déjà source de remous internes. La peur d’avoir gaspillé une précieuse enveloppe planait sur le Forez, dans un climat où chaque euro comptait.

Un an plus tard : place à la continuité et au pragmatisme

Douze mois plus tard, le décor a changé. L’ASSE n’est plus à l’heure des débats sur les millions dépensés, mais à celle d’une recherche de stabilité. Exit les coups de filet tape-à-l’œil : l’actualité du club respire le pragmatisme et la gestion au quotidien. Le club a changé de coach cet été, misant sur Ian Cathro, un technicien écossais qui s’applique à reconstruire un projet sur la durée. Loin des frasques financières, Saint-Étienne s’appuie désormais sur des cadres comme Irvin Cardona, homme fort et indispensable offensivement, ou sur le retour du capitaine Le Cardinal, salué comme une vraie bonne nouvelle. Les inquiétudes portent davantage sur la gestion de l’effectif, les retours de sélection, l’état de la pelouse ou l’intégration de jeunes talents venus renforcer discrètement l’effectif, à l’image de David Bondoma. Les questions de mercato ont cédé la place à celles du collectif et de la progression : on parle désormais de gestion des absents, de hiérarchie défensive, d’un staff qui prépare l’avenir avec des recrutements ciblés et des jeunes à polir. Plus de grands débats sur l’argent mal placé, mais une volonté affirmée de ne pas répéter les erreurs du passé. Le flashback sur la polémique Ekwah rappelle à quel point le club a changé de cap : Saint-Étienne a appris à ses dépens que, dans le Forez, l’essentiel ne s’achète pas à coups de millions, mais se construit dans la durée.