Directeur sportif frustré de l’OM, Grégory Lorenzi n’en reste pas moins ambitieux cette saison.

L’OM traverse une période particulièrement délicate. Après un été marqué par les contraintes de la DNCG, les exigences de l’UEFA et la nécessité de réduire la masse salariale, l’OM n’a finalement enregistré aucune arrivée. Une situation évidemment frustrante pour Grégory Lorenzi, arrivé à Marseille avec l’ambition de reconstruire un projet sportif cohérent. Mais le directeur sportif veut désormais regarder vers l’avenir.

Le mercato de l’OM attendra

Lorenzi ne cherche pas à masquer les difficultés rencontrées durant l’été. « Je savais qu’on était sur une restructuration, sportive et financière, et qu’on allait avoir beaucoup de contraintes, liées à la DNCG et à notre participation à la Ligue Europa », explique-t-il dans L’Équipe. Le problème était notamment lié à la masse salariale. L’OM devait vendre pour réduire ses charges, mais les opérations espérées n’ont pas été réalisées dans les proportions nécessaires : « Il a été impossible d’entrer dans ces objectifs et on n’a pas pu recruter. On a dû s’adapter et on n’est pas dans la position dans laquelle on souhaiterait être. » Un constat qui confirme les informations déjà sorties sur la situation financière particulièrement restrictive du club. Fin août, Lorenzi expliquait même qu’une seule vente ne suffirait pas forcément à permettre l’enregistrement d’une recrue.

C’est probablement l’une des déclarations les plus importantes de son entretien. Alors que les supporters marseillais espèrent déjà un mercato hivernal beaucoup plus ambitieux, Lorenzi refuse de présenter janvier comme une solution miracle : « Le moyen terme, ce n’est pas janvier, c’est un process et il faut apporter de la sérénité, arrêter de penser uniquement au mercato. » Le message est donc très clair. L’OM ne sait pas encore s’il pourra recruter cet hiver. La situation sera notamment conditionnée par l’évolution des comptes et par l’audition prévue devant la DNCG en décembre. « Ce sera en fonction de ça qu’on avisera. Aujourd’hui, je ne peux répondre ni sur les arrivées, ni sur les départs », ajoute Lorenzi. Autrement dit, les supporters devront patienter.

Genesio, Lorenzi : le duo reste soudé à l’OM

L’autre information forte concerne Bruno Genesio. Alors que les dernières semaines ont été marquées par plusieurs interrogations autour de l’entraîneur et de ses relations avec la direction, Lorenzi assure que le projet reste commun : « Je pense qu’on est tous alignés avec le coach, la direction et moi. » Et surtout, le directeur sportif écarte catégoriquement l’hypothèse d’une démission : « Non, pas du tout. Le coach s’est engagé avec nous jusqu’en 2028, on se projette avec Bruno et il n’y a pas de sujet là-dessus, tout simplement. » Une mise au point importante alors que la situation sportive et les contraintes économiques avaient alimenté certaines spéculations.

Lorenzi veut donc remettre le sportif au centre du projet. Le directeur sportif reconnaît que l’effectif n’est pas dans la configuration espérée après l’été, mais il demande désormais du temps. Le club doit continuer à travailler sur sa restructuration financière et sportive plutôt que de chercher immédiatement une solution sur le marché des transferts. Le rendez-vous avec la DNCG en décembre sera donc déterminant. C’est à ce moment-là que l’OM devrait avoir davantage de visibilité sur ses possibilités pour la suite de la saison. D’ici là, Lorenzi veut éviter de faire des promesses.