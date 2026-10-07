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OM Mercato : l’OL lui a chipé une recrue qui brille en L1, Lorenzi n’a pas dit son dernier mot ! 

Par Bastien Aubert - 7 Oct 2026, 09:20
Zachary Athekame
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Tout comme l’OL, l’OM avait pris des renseignements poussés sur Zachary Athekame (21 ans) au cours du dernier mercato estival. 

Alors que Zachary Athekame réalise des débuts intéressants en Ligue 1 avec l’OL, son nom rappelle forcément quelques regrets du côté de Marseille. Interrogé par L’Équipe sur les joueurs que l’OM aurait pu recruter sans les contraintes financières imposées au club cet été, Grégory Lorenzi a notamment cité le défenseur de 21 ans.

L’OM avait sérieusement étudié Athekame

« Athekame, qui signe à Lyon (prêté par l’AC Milan). Le coach l’a eu, je l’ai eu, on a fait des visios avec d’autres joueurs, mais ce n’était pas possible de continuer », a expliqué le directeur sportif de l’OM. Une déclaration qui confirme que le profil du jeune défenseur avait été étudié sérieusement par la direction olympienne. Mais faute de marge de manœuvre suffisante, Marseille a finalement dû abandonner cette piste.

Prêté par l’AC Milan à l’OL, Zachary Athekame profite désormais de son arrivée en France pour poursuivre sa progression. Le défenseur de 21 ans a déjà laissé entrevoir des qualités intéressantes pour ses premiers pas en Ligue 1. De quoi forcément alimenter les regrets à Marseille, où son profil avait été identifié avant que l’OL ne passe à l’action.

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Lorenzi veut croire à un OM plus offensif cet hiver

Grégory Lorenzi se veut toutefois optimiste concernant la capacité de l’OM à avancer sur certains dossiers lors du prochain mercato hivernal. Le dirigeant marseillais rappelle notamment l’attractivité du club auprès des joueurs et des agents.

« On est quand même l’OM. Quand on parle à un agent ou un joueur, ça attire, tempère-t-il. Après, on ne peut pas dire à un joueur d’attendre le dernier moment. On se doit d’être honnête. » Un discours qui laisse entrevoir davantage de possibilités dans les prochains mois. Reste désormais à savoir si l’OM pourra cette fois concrétiser les pistes identifiées par sa direction.

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