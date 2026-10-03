FC Barcelone : c’est confirmé pour Raphinha !

Sorti touché avec le Brésil, Raphinha devrait finalement être apte pour affronter Getafe avec le FC Barcelone.

Raphinha a fait passer une grosse frayeur aux supporters du FC Barcelone pendant cette trêve internationale. Titulaire mardi lors de la large victoire du Brésil contre l’Australie (4-2), l’attaquant blaugrana a été contraint de quitter ses partenaires à la mi-temps après avoir ressenti une gêne. De quoi forcément inquiéter le Barça et Hansi Flick à quelques jours de la reprise de la Liga. Mais les premières nouvelles concernant l’ancien joueur du Stade Rennais sont finalement rassurantes puisqu’il ne souffrirait d’aucune blessure sérieuse.

Raphinha bien disponible contre Getafe !

Comme révélé ce vendredi par Mundo Deportivo, Raphinha devrait bien être disponible pour le prochain match du FC Barcelone, samedi prochain (18h30), face à Getafe. Une information également confirmée par le journaliste espagnol d’AS, Javi Miguel. Sauf nouveau pépin d’ici là, Hansi Flick pourra donc compter sur son attaquant brésilien pour cette rencontre de Liga, alors que sa sortie prématurée avec la Seleção avait fait craindre une possible absence au retour de la trêve internationale.

C’est une excellente nouvelle pour le Barça tant Raphinha réalise un début de saison exceptionnel. Véritable homme fort de l’attaque catalane, le Brésilien a déjà inscrit 14 buts et délivré 3 passes décisives en seulement 8 matchs toutes compétitions confondues. Des statistiques impressionnantes qui témoignent de son importance dans le système d’Hansi Flick. Le FC Barcelone peut donc souffler : sauf retournement de situation, son attaquant en pleine forme sera bien à la disposition de son entraîneur pour la réception de Getafe.