LOSC : Le verdict tombe pour l’ailier d’Arsenal avant Lille

À un peu plus d’une semaine de son déplacement sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des Champions, le LOSC voit l’un des hommes forts des Gunners rejoindre l’infirmerie. Touché avec la Grèce, Christos Tzolis devrait manquer les retrouvailles européennes.

Tzolis touché à l’ischio-jambier

La trêve internationale laisse des traces du côté d’Arsenal. Convoqué avec la sélection grecque, Christos Tzolis a été contraint de quitter ses partenaires après seulement un quart d’heure de jeu face aux Pays-Bas, jeudi. L’ailier de 23 ans a été touché à l’ischio-jambier droit.

Selon les informations du Petit Lillois, son indisponibilité devrait être comprise entre trois et quatre semaines. Un délai qui doit notamment le priver de la réception du LOSC, programmée dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

Cette blessure interrompt un début de saison convaincant. Installé sur l’aile gauche par Mikel Arteta, Tzolis a déjà délivré quatre passes décisives toutes compétitions confondues. Il avait également marqué contre la Serbie avec la Grèce durant ce rassemblement.

Une absence favorable aux Dogues

Pour le LOSC, le forfait annoncé du Grec constitue forcément une bonne nouvelle avant ce rendez-vous européen. Le couloir gauche était régulièrement pointé du doigt lors des dernières saisons à Arsenal, mais Tzolis avait commencé à s’y imposer grâce à son activité et sa qualité dans la dernière passe.

Les Dogues ne pourront toutefois pas considérer cette absence comme un tournant définitif. Champion d’Angleterre en titre, Arsenal possède un effectif suffisamment fourni pour compenser. Mikel Arteta peut notamment s’appuyer sur Noni Madueke ou Eberechi Eze afin de réorganiser son animation offensive.

Lille entretient sa dynamique

De son côté, le club nordiste a profité de cette coupure pour garder le rythme. Menés rapidement par Zulte-Waregem lors d’une rencontre amicale, les hommes de Davide Ancelotti ont renversé la situation grâce à Osame Sahraoui et Olivier Giroud.

Le LOSC renverse Zulte-Waregem en amical. Menés d’entrée, les Dogues se sont imposés grâce à Osame Sahraoui et Olivier Giroud. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2106032951490498912

Ce succès permet aux Lillois de préparer la reprise sur une note positive, alors qu’un calendrier exigeant les attend jusqu’à la prochaine fenêtre internationale. La perspective d’affronter Arsenal sans Tzolis allège légèrement la menace, sans modifier l’ampleur du défi qui attend le LOSC à Londres.