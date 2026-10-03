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FRANCE

ASSE : le choix payant d’un ancien Vert chez les Espoirs !

Par Wladimir DELCROS - 3 Oct 2026, 19:45
ASSE : le choix payant d’un ancien Vert chez les Espoirs !

Numéro 3 à l’ASSE la saison dernière, Issiaka Touré va connaître une titularisation inattendue avec l’équipe de France Espoirs contre le Luxembourg. Son départ à Aubagne pour lancer sa carrière professionnelle porte déjà ses fruits.

Touré profite d’un incroyable concours de circonstances

La trajectoire d’Issiaka Touré vient de connaître une nette accélération. Le gardien d’Aubagne est titularisé ce samedi soir avec l’équipe de France Espoirs face au Luxembourg. Une opportunité rendue possible par plusieurs mouvements intervenus chez les jeunes Tricolores.

Robin Risser et Guillaume Restes ont tous les deux été promus avec l’équipe de France A. Dans le même temps, le forfait d’Ewen Jaouen a encore rebattu les cartes au poste de gardien. Cette succession d’événements permet finalement à Touré de débuter la rencontre, comme l’a rapporté BeFootball.

Un passage discret à l’ASSE

Formé à Toulouse, Issiaka Touré évoluait encore dans le Forez la saison dernière. Le jeune portier occupait alors le rôle de numéro 3 dans la hiérarchie stéphanoise, une position qui ne lui offrait pas beaucoup de perspectives immédiates chez les professionnels.

Son passage à l’ASSE n’a donc pas permis au grand public de véritablement le découvrir. Il lui a néanmoins donné l’occasion de poursuivre son apprentissage dans un club historique, avec les exigences quotidiennes qui accompagnent un groupe professionnel.

Face à une concurrence importante, Touré a choisi de quitter les Verts cet été. Une décision destinée à obtenir davantage de temps de jeu et à franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière.

Le pari d’Aubagne déjà récompensé

En rejoignant Aubagne, pensionnaire de troisième division, le gardien a privilégié le terrain à un statut de troisième choix dans un effectif plus exposé. Le choix pouvait apparaître risqué, mais il lui permet aujourd’hui de se retrouver sous les projecteurs avec les Espoirs français.

Cette titularisation contre le Luxembourg ne bouleverse pas encore durablement la hiérarchie. Elle constitue toutefois une occasion précieuse pour un élément qui cherchait avant tout à lancer sa carrière professionnelle. Touré va pouvoir se mesurer au niveau international et profiter d’une exposition qu’il n’avait pas connue à Saint-Étienne.

Quelques mois seulement après son départ de l’ASSE, son pari commence donc à payer. Encore numéro 3 dans le Forez la saison passée, Issiaka Touré se retrouve désormais dans le onze de départ des Bleuets.

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