OM, OL, FC Nantes, OGC Nice : un club assez étonnant déchaîne les passions pour un rachat, Marseille dans le coup !

Si les rumeurs concernant un rachat de clubs comme l’OM, l’OL, le FC Nantes ou encore l’OGC Nice vont bon train, c’est bien le Clermont Foot, propriété du Suisse Ahmet Schaefer, qui intéresse du beau monde.

Une rumeur surprenante venue du site La Montagne et relayée sur les réseaux sociaux a éclaté concernant le Clermont Foot, 14e de Ligue 2, qui pourrait faire l’objet d’un intérêt sérieux de rachat… avec plusieurs acteurs inattendus dans le dossier.

Entre ambitions de Premier League et investisseurs français, le petit club auvergnat pas encore officiellement maintenu en Ligue 2 attire soudain toutes les convoitises.

Aston Villa prêt à s’implanter en France ?

Selon les informations relayées, le club anglais d’Aston Villa envisagerait un projet d’expansion en France. L’objectif serait clair : intégrer un club satellite ou partenaire afin de développer un réseau multi-clubs, une stratégie déjà utilisée par plusieurs propriétaires étrangers dans le football européen.

Dans ce cadre, le club visé serait le Clermont Foot, actuellement en quête de stabilité après des saisons mouvementées. Cette hypothèse, si elle venait à se confirmer, marquerait un tournant majeur pour l’Auvergne et pour un club historiquement habitué aux budgets modestes.

Un investisseur marseillais également sur le dossier

Mais Aston Villa ne serait pas seul sur le coup. Toujours selon la rumeur initiale, un investisseur originaire de Marseille serait également intéressé par une reprise du club clermontois. Aucun nom n’a pour l’instant été confirmé, mais cette piste ajoute une dimension très française à ce dossier déjà explosif.

La possibilité de voir un acteur lié à Marseille s’impliquer dans un club de Ligue 2 crée évidemment des spéculations, notamment dans un contexte où plusieurs clubs français attirent de nouveaux capitaux privés.

OM, OL, Nantes, Nice : un effet domino en Ligue 1 ?

Cette rumeur intervient dans un contexte plus large où plusieurs clubs français — comme l’OM, l’OL, le FC Nantes ou encore l’OGC Nice — font régulièrement l’objet de spéculations autour d’investissements étrangers ou de changements d’actionnaires.

Mais une chose est sûre : le simple fait que Clermont soit cité dans un tel contexte montre l’évolution du football français et l’intérêt croissant des clubs étrangers pour ses structures.