PSG Mercato : Luis Enrique a trouvé son nouveau patron, le FC Nantes en a longtemps rêvé !

Repositionné en milieu défensif par Luis Enrique, Lucas Beraldo se transforme au PSG, et il devrait bientôt signer une prolongation alors qu’il était espéré au FC Nantes il y a quelques mois.

Le PSG a parfaitement préparé son rendez-vous européen. En s’imposant 3-0 sur la pelouse d’Angers, les hommes de Luis Enrique ont envoyé un message fort à quelques jours de leur demi-finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Mais au-delà du score, un nom s’impose : Lucas Beraldo.

Une performance totale qui change la hiérarchie

Aligné au milieu de terrain, le Brésilien a livré une prestation XXL, directement impliqué sur les trois buts parisiens. Passeur décisif puis buteur, il a été l’un des grands artisans de ce succès maîtrisé, symbole d’un PSG sûr de sa force.

Cette performance confirme une tendance : repositionné récemment, Beraldo s’impose comme un patron dans l’entrejeu, notamment en l’absence de certains cadres.

Luis Enrique sous le charme

En conférence de presse, Luis Enrique n’a pas caché son enthousiasme, comme rapporté par Le Parisien :

« Bien sûr, c’est l’homme du match, il a tout bien fait. C’est une bonne nouvelle de savoir qu’il peut jouer à ce poste-là et à très haut niveau. C’est difficile d’améliorer chaque action de jeu comme il l’a fait aujourd’hui. Il a un bel avenir dans cette position. Il mérite ça. Il a toujours eu la même mentalité, cette envie de progresser toute la saison. »

S’il avoue ne pas être adepte de repositionner un défenseur central au milieu, l’entraîneur parisien justifie ce choix par les qualités uniques de son joueur :

« Normalement, je n’aime pas mettre un défenseur central au milieu. Mais Beraldo est un central différent, il est brésilien, a beaucoup de qualités. Il est difficile à presser, a toujours cette capacité à améliorer chaque action de jeu. On y a pensé il y a quatre matchs, car Vitinha n’était pas là. C’est plus un Sergi Busquets qu’un Vitinha. Il a un style différent mais croyez-moi, il va en jouer beaucoup de matchs à ce poste-là, d’autant qu’il peut être associé à tous les autres, Viti, Neves, Warren, Ruiz, Mayulu… ».

Fait marquant : malgré un temps de jeu très limité cette saison, Beraldo n’a jamais baissé d’intensité. Toujours performant à l’entraînement, il récolte aujourd’hui les fruits de sa constance.

Vers un rôle clé dans le projet parisien ?

De plus, selon les informations rapportées par RMC Sport, le Brésilien pourrait rapidement prolonger son contrat jusqu’en 2030, preuve de la confiance placée en lui. Son évolution vers un rôle de joueur polyvalent s’inscrit pleinement dans la vision de Luis Enrique, qui apprécie les profils capables de s’adapter à plusieurs systèmes.

Mieux encore, cette montée en puissance pourrait influencer le mercato : le PSG envisagerait de ne pas recruter au milieu cet été, misant sur ces ressources internes. Une belle renaissance, alors que Beraldo était espéré du côté du FC Nantes l’hiver dernier.

Un atout majeur avant le choc européen

À trois jours d’affronter le Bayern Munich, Paris semble prêt. La victoire à Angers a permis de faire le plein de confiance, et surtout de révéler une nouvelle arme tactique.

Si Beraldo confirme à ce poste, il pourrait bien devenir l’une des clés du jeu parisien. Dans une équipe déjà riche en talents, l’émergence d’un profil hybride capable de sécuriser et d’orienter le jeu pourrait faire basculer les grandes rencontres.

Le PSG n’a peut-être pas seulement gagné un match ce samedi : il a peut-être trouvé son nouveau maître du milieu. Un nouveau coup de génie signé Luis Enrique qui rappelle forcément la révélation Ousmane Dembélé au poste de numéro 9.