Forcément remis en question après les résultats très mitigés de l’ASSE, Eirik Horneland pourrait-il faire les frais d’un mauvais résultat à Troyes ? Une tendance se dégage.

Ce samedi, sur la pelouse de Troyes, l’ASSE joue gros. Sur une série de quatre défaites en six matchs, les Verts sont 4es et n’ont plus le droit à l’erreur, avec cinq points de retard sur l’ESTAC, leader de Ligue 2. Au-delà de certains joueurs, c’est surtout le coach, Eirik Horneland, qui cristallise les principales critiques émanant des supporters stéphanois.

En première ligne face au mutisme des dirigeants, le Norvégien se retrouve dans la même situation qu’Olivier Dall’Oglio il y a quelques mois, sauf que lui n’était pas vraiment désiré par Kilmer. Le groupe de Larry Tanenbaum a choisi Horneland pour lancer le vrai début du projet, mais est-ce qu’un nouveau faux pas au stade de l’Aube pourrait remettre en cause l’avenir de l’entraîneur de 50 ans ?

Will Still et compagnie peuvent encore attendre

Comme l’indique L’Équipe, il paraît peu probable que Kilmer « se désavoue envers un technicien qu’ils ont nommé pour appliquer ses méthodes. Et aussi parce qu’ils ont leur part de responsabilité. Leur politique sportive est illisible, à commencer par leur intransigeance à bloquer des joueurs, ce qui fonctionne rarement sur le moyen terme ». Ce qui veut dire que, même en cas de défaite sur la pelouse troyenne, Horneland ne sera pas (encore) menacé, et bénéficiera de temps en plus pour permettre à l’ASSE de retrouver la Ligue 1.

Ceux qui espéraient prendre le poste peuvent donc attendre encore un petit peu, sachant que la liste est longue, et que plusieurs noms sont ressortis ces derniers jours, à commencer par Will Still, jeune entraîneur de 33 ans tout juste limogé de Southampton en Angleterre.