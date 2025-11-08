La compo probable de l’ASSE pour le choc face à Troyes.

Au pied du mur après quatre défaites en six matchs, l’ASSE ne devra pas se louper ce samedi soir sur la pelouse de Troyes. Passés 4es après le multiplex de vendredi, les Verts affrontent le leader de Ligue 2 et ont l’occasion de revenir à deux points en cas de victoire. Mais ça ne sera pas simple, étant donné qu’Eirik Horneland doit se passer de plusieurs joueurs majeurs, notamment en défense : Bernauer, Ferreira et Lamba, en plus d’Igor Miladinovic, suspendu au milieu.

Dans l’Aube, le coach stéphanois sera donc obligé de remanier sa défense. Et selon L’Équipe, Dennis Appiah et le jeune Axel Dodote (18 ans) devraient prendre place derrière. Ça serait un baptême du feu pour le joueur formé au club, lui qui n’a jamais disputé la moindre minute en pro sous le maillot vert. Un pari osé mais Horneland n’a plus vraiment le choix. Autre changement attendu : la retour de Lucas Stassin dans le onze, à la place de Joshua Duffus.

La compo probable de l’ASSE

Larsonneur – Appiah, Dodote, Nadé, Annan – Moueffek, Jaber, Tardieu – Cardona, Stassin, Davitashvili.