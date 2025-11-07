Real Madrid : Mbappé rattrapé par la réalité après sa punchline sur Orelsan
ASSE : le groupe pour Troyes est tombé, Horneland a fait des choix très forts en défense

Eirik Horneland (ASSE)
William Tertrin
7 novembre 2025

Le groupe de l’ASSE pour se déplacer à Troyes ce samedi à 20 heures.

Ce samedi, l’ASSE se déplace sur la pelouse de l’ESTAC Troyes pour la 14e journée de Ligue 2. Plombé par les absences de Maxime Bernauer, João Ferreira, et Chico Lamba en défense, Eirik Horneland a fait le choix d’appeler en renforts les jeunes Axel Dodote (18 ans) et Kévin Pedro (19 ans). L’un des deux devrait donc débuter, ainsi qu’Appiah. À noter que Dylan Batubinsika et Yvann Maçon n’ont même pas été convoqués malgré l’hécatombe, de même que Lassana Traoré. Augustine Boakye fait quant à lui son retour.

Le groupe de l’ASSE

Larsonneur, Maubleu – Annan, Appiah, Dodote, Nadé, Pedro – El Jamali, Gadegbeku, Jaber, Moueffek, Tardieu – Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, Old, Stassin.

