PSG Mercato : un taulier du FC Barcelone espéré cet hiver, et ce n’est pas Eric Garcia !

Pour le mercato hivernal, Nasser al-Khelaïfi et le PSG se sont mis en tête de recruter Jules Koundé, taulier du FC Barcelone. Mais l’opération est évidemment presque utopique.

Quelques mois après un mercato estival assez calme au PSG, en tout cas au niveau quantitatif (3 recrues dont deux gardiens), le marché d’hiver risque d’être très animé dans la capitale. En effet, avec les nombreuses blessures actuelles, Paris a établi ses priorités et vise un défenseur polyvalent, un milieu de terrain expérimenté ainsi qu’un attaquant capable de jouer sur les ailes. Ces dernières heures, plusieurs noms sont sortis concernant le secteur défensif, avec notamment Eric García du FC Barcelone. Mais ce n’est pas tout.

Koundé, piste tuée dans l’œuf ?

En effet, selon le compte X @PSGInside_Actu, le président parisien Nasser al-Khelaïfi rêverait d’attirer un autre joueur du Barça, à savoir Jules Koundé. Un dossier « quasi infaisable ». Pas étonnant étant donné que l’international français a prolongé jusqu’en 2030 en août dernier. À la fois arrière droit et défenseur central, Koundé ferait office de concurrent de luxe à Achraf Hakimi, mais Paris devra sans doute se tourner vers d’autres pistes.

La source évoque également les noms de Tylel Tati (17 ans, FC Nantes), Ismaël Doukouré (22 ans, RC Strasbourg), António Silva (22 ans, Benfica), Daniel Muñoz (29 ans, Crystal Palace), ou encore Pedro Porro (26 ans, Tottenham). Pour l’été prochain, Dayot Upamecano (27 ans, Bayern Munich) et Ibrahima Konaté (26 ans, Liverpool) seraient également ciblés. En attendant, l’hiver s’annonce très chaud dans la capitale !