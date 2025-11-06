Le verdict est désormais connu pour la blessure d’Achraf Hakimi, mais le latéral du PSG s’est fixé un objectif bien précis.

C’est une image assez glaçante qui a occasionné un très gros préjudice pour le PSG. Juste avant la mi-temps face au Bayern Munich mardi, Achraf Hakimi a subi un très vilain tacle de la part de Luis Diaz. Résultat, le latéral marocain, pièce maîtresse de Luis Enrique, souffre d’une « entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines » selon le communiqué du club.

Hakimi de retour à point nommé ?

Si une absence de 6 à 8 semaines est évoquée, Foot Mercato a apporté de plus amples nouvelles. En effet, l’entourage d’Hakimi a bon espoir de voir le joueur de 27 ans retrouver les terrains pour le premier match de la CAN, le 21 décembre prochain face aux Comores, soit dans un peu plus de 6 semaines. Selon FM, Hakimi est « déterminé à ne rien rater dans cette CAN et a déjà discuté avec le staff marocain. Il ne veut pas perdre de temps pour maximiser ses chances de disputer la compétition ».

La prudence reste de mise, mais ce qui est certain, c’est que le PSG devra se passer de lui pour un petit bout de temps, avec le recrutement d’un défenseur polyvalent en urgence cet hiver.