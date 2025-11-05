Le Marocain a fait passer un message ce soir…

Absent entre six à huit semaines à cause d’une grosse entorse à la cheville, Achraf Hakimi va manquer au PSG, tout comme Ousmane Dembélé et Nuno Mendes, pour qui l’année 2025 est peut-être également terminée.

Victime d’un vilain tacle de Luis Diaz hier à Munich, Hakimi a tenu à faire passer un message rassurant sur ses réseaux. « Les retours font partie du chemin, le retour fait la différence », a posté le latéral marocain. « Petit revers, grand retour », glisse-t-il également en anglais en légende d’une photo de lion, en référence aux Lions de l’Atlas.