Avec les blessures qui s’accumulent au PSG, le club de la capitale a pris la décision de frapper fort cet hiver pour le mercato. Et le nom d’Eric Garcia (FC Barcelone) résonne de plus en plus…

Le PSG a perdu gros mardi. Pas seulement 3 points lors de sa défaite face au Bayern Munich en Ligue des Champions, mais également des hommes forts de son effectif. En effet, en plus de Désiré Doué : Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes se sont également blessés. Beaucoup de mauvaises nouvelles pour Luis Enrique, qui se dit peut-être que son groupe n’a pas été assez étoffé lors du mercato estival. Et cela pourrait avoir un impact direct sur le marché de cet hiver.

Trois joueurs ciblés

En effet, selon Foot Mercato, le PSG « souhaite bondir sur les opportunités au cours du mercato hivernal ». Au total, un défenseur polyvalent, un milieu de terrain expérimenté et un attaquant capable de jouer sur les ailes sont ciblés selon nos confrères. À noter que, ces dernières heures, le nom d’Eric García du FC Barcelone a été cité. Un petit désaveu concernant le mercato estival, où le club de la capitale n’avait recruté que Lucas Chevalier, Renato Marin et Illya Zabarnyi. Paris se prépare donc à un hiver qui s’annonce très chaud !