PSG : après Dembélé et Hakimi, nouvelle tuile avec Nuno Mendes !

Le sort s’acharne sur le PSG…

Les temps sont durs pour le PSG. Les champions d’Europe se sont incvlinés hier soir en Ligue de champions face au Bayern Munich (1-2) et ils ont perdu Ousmane Dembélé, qui a rechuté, mais aussi Achraf Hakimi, victime d’un vilain tacle de Luis Diaz. Mais ce n’est pas tout puisque Nuno Mendes est également blessé !

Nuno Mendes absent plusieurs semaines

Le latéral gauche portugais rejoint lui aussi l’infirmerie parisienne. Il souffre d’une entorse du genou gauche et se retrouve sur le flanc pour plusieurs semaines. Une info confirmée par le PSG.