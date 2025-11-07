Sous contrat jusqu’en 2026 au Bayern Munich, Dayot Upamecano n’a pas encore prolongé, et a le PSG et le Real Madrid à ses trousses, qui peuvent encore espérer.

C’est un joueur dont le cas va être à suivre de très près ces prochaines semaines. En effet, Dayot Upamecano, le roc défensif du Bayern Munich, est libre en fin de saison, et représente donc une énorme opportunité pour les plus grands clubs. Parmi eux, le Real Madrid est très chaud sur le dossier, tandis que le PSG pourrait le devenir, étant donné que le club de la capitale veut franciser son projet.

« Je ne peux pas influencer ce que d’autres pourraient faire »

Dans un entretien pour Sky Sport Allemagne, Christoph Freund, directeur sportif du Bayern, s’est dit très confiant au sujet de la prolongation d’Upamecano, même s’il a avoué ne pas tout maîtriser. « C’est toujours difficile à dire, mais je suis très confiant. Je connais Upa depuis très longtemps. Il a rejoint Salzbourg quand il avait 16 ans, et je sais combien il est important pour lui de se sentir à l’aise et de jouer au football de cette manière spécifique. C’est pourquoi je suis positif quant à ce que nous pouvons lui offrir, mais je ne peux pas influencer ce que d’autres pourraient faire. La façon dont nous jouons au football lui convient extrêmement bien. On le ressent quand il est sur le terrain. C’est pour cela que nous pouvons lui offrir beaucoup. Sa famille se sent également très à l’aise à Munich. Il sait ce qu’il a ici dans le cadre de l’ensemble du package et où en est actuellement le Bayern. C’est pourquoi je suis très confiant qu’il restera plus longtemps avec le Bayern ».

Tout n’est donc pas perdu pour le Real Madrid et le PSG à en croire les déclarations de Freund, même si le Bayern dispose d’une petite longueur d’avance…