Auteur d’une prestation monstrueuse face au PSG mardi soir avec le Bayern Munich (2-1), Dayot Upamecano (27 ans) a impressionné tout le Parc des Princes et pourrait bien devenir la priorité de Luis Campos.

Il a fait taire tout le monde. Mardi soir, lors de la victoire du Bayern Munich au Parc des Princes (2-1) en Ligue des Champions, Dayot Upamecano a livré un véritable récital défensif. Infranchissable, autoritaire, juste dans la relance : le Français a dominé les attaquants parisiens de la tête et des épaules. Une performance XXL qui n’a pas échappé aux observateurs… ni aux dirigeants du PSG.

Sur le plateau de Chroniques du Ballon, Walid Acherchour s’est enflammé pour l’ancien joueur de Leipzig : « Upamecano ne doit pas quitter Paris tant qu’il n’y a pas une signature au PSG ! Il va être libre en fin de saison, c’est de la folie. Campos dit vouloir franciser le projet, eh bien on va bien le franciser, car je crois qu’Upamecano est Français. »

« Upamecano, c’est de la folie ! »

Un message clair, qui résonne avec la nouvelle stratégie du club : renforcer le PSG avec des cadres tricolores. Luis Campos a déjà ciblé plusieurs internationaux français pour solidifier la défense, et le nom d’Upamecano revient avec insistance.

Libre à la fin de la saison, le défenseur de 27 ans représente une opportunité rare sur le marché. Un profil taillé pour la Ligue 1 et qui coche toutes les cases : expérience européenne, puissance, relance propre et mental de champion. Le Bayern n’a pas encore tranché sur une éventuelle prolongation, mais à Paris, on suit le dossier de très près.