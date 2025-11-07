En pleine crise de blessures, le PSG prépare déjà son mercato d’hiver. Avec Achraf Hakimi et Nuno Mendes sur le flanc, Luis Enrique veut du renfort défensif et a déjà validé une recrue pour janvier.



À Paris, l’infirmerie déborde et la défense tremble. Mardi, face au Bayern Munich (1-2), le PSG a perdu coup sur coup Achraf Hakimi et Nuno Mendes, blessés pour plusieurs semaines. Une double tuile qui pousse Luis Enrique à revoir ses plans pour le mercato d’hiver. Si Lucas Hernandez peut dépanner côté gauche, le flanc droit, lui, pose un vrai casse-tête.

Selon les informations de L’Équipe, le PSG aurait coché le nom d’Eric Garcia. Le défenseur espagnol, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin, pourrait être disponible à prix réduit dès janvier. Polyvalent, Garcia peut évoluer dans l’axe ou sur le côté droit, un profil qui plaît à Luis Enrique, qu’il connaît bien depuis la Roja.

« Ce n’est pas un vrai défenseur central, il fait 1m45 »

Mais tout le monde n’est pas convaincu. Sur le plateau de L’Équipe du Soir, Eric Blanc a mis les pieds dans le plat : « Ce n’est pas un vrai défenseur central, il fait 1m45, il est battu de la tête à chaque fois ! À droite, il peut dépanner, il comprend bien le jeu offensivement, mais défensivement, c’est trop léger. » Une pique sur la taille du joueur, évidemment exagérée, mais qui traduit un vrai scepticisme autour de son profil.

L’ancien de Manchester City divise : technique, intelligent, bon relanceur, mais souvent critiqué pour son manque de puissance et de concentration défensive. Pas forcément le profil rêvé pour solidifier une défense parisienne déjà souvent exposée. Malgré tout, Luis Enrique pousserait en interne pour boucler le deal. Le coach espagnol apprécie son compatriote et voit en lui une solution de rotation fiable derrière Hakimi. En cas d’échec cet hiver, Paris pourrait patienter jusqu’à l’été pour le recruter libre.