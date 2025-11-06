Entré en jeu face à Auxerre en septembre dernier, le jeune Mathis Jangéal serait déjà en partance pour l’Allemagne et la Bundesliga.

Nombreux sont les jeunes joueurs du PSG à s’envoler vers de nouveaux horizons. Parmi les plus prestigieux, Nkunku, Coman, ou encore Diaby incarnent la qualité du centre de formation parisien. Une formation qui regorge de jeunes talents qui émergent chaque année, et les Zaïre-Emery, Mayulu, Mbaye, Ndjantou, ou encore Kamara peuvent en témoigner, eux qui font partie de l’effectif de Luis Enrique actuellement. Mais ils ne sont pas les seuls « titis » à avoir eu leur chance cette saison.

Mathis Jangéal dans la lignée de ses prédécesseurs ?

Parmi eux, Mathis Jangéal, milieu polyvalent de 17 ans, a disputé une dizaine de minutes contre Auxerre le 27 septembre dernier (2-0). Et le U19 parisien a déjà tapé dans l’œil d’un gros club ! En effet, selon le journaliste Florian Plettenberg, l’Eintracht Francfort étudie la possibilité de signer Jangéal, et des discussions concrètes ont récemment eu lieu entre l’actuel 8e de Bundesliga et ses représentants. Si ce transfert se confirme, Mathis Jangéal deviendrait le nouveau jeune talent parisien à tenter sa chance à l’étranger…