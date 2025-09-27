FC Barcelone Mercato : Flick croule sous les blessés, le Barça va recruter !
PSG – Auxerre : le groupe parisien est tombé, des surprises à la pelle ! 

Bradley Barcola (PSG)
Bastien Aubert
27 septembre 2025

Luis Enrique a communiqué son groupe pour la rencontre entre le PSG et l’AJ Auxerre au Parc des Princes, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1 (21h05).

Le coach du PSG a convoqué plusieurs promesses du centre de formation : Wassim Slama, Mathis Jangeal et Quentin Ndjantou, tous nés en 2008, ainsi que Yanis Khafi (2006). Une preuve supplémentaire que Luis Enrique n’hésite pas à ouvrir la porte aux talents de demain, quitte à les lancer dans le grand bain de la Ligue 1.

Mais si Paris mise sur la jeunesse, c’est aussi parce que l’infirmerie affiche complet. Fabian Ruiz, João Neves, Désiré Doué, Marquinhos et Ousmane Dembélé sont forfaits pour cette rencontre. Un coup dur, qui oblige le staff à remanier en profondeur son onze. Seule éclaircie dans ce tableau sombre : le retour de Bradley Barcola, attendu pour apporter sa vitesse et sa percussion sur le front de l’attaque.

Plusieurs cadres seront là

Heureusement, certaines recrues phares seront bien au rendez-vous. Khvicha Kvaratskhelia tiendra son couloir et Illia Zabarniy devrait prendre la place de Marquinhos en défense centrale, aux côtés de Pacho. Lucas Chevalier, dans les buts, sera chargé de sécuriser l’arrière-garde. Hakimi, comme souvent, occupera son couloir droit avec l’ambition d’apporter des solutions offensives.

Ce PSG rajeuni et remanié va donc devoir se méfier d’une équipe auxerroise accrocheuse, prête à profiter de la moindre faille parisienne. Reste à savoir si la jeunesse parisienne saura répondre présent et si les cadres alignés suffiront à maintenir le PSG sur sa lancée en Ligue 1.

Aj AuxerreLigue 1PSG
#AVANT-MATCH

