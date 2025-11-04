Le directeur sportif du Bayern Munich a annoncé que la prolongation de Dayot Upamecano, qui est dans le viseur du Real Madrid, avançait dans le bon sens.

En fin de saison, David Alaba et Antonio Rüdiger seront en fin de contrat au Real Madrid. Les dirigeants merengue, qui ont recruté Dean Huijsen cet été et qui comptent toujours sur Militao, espéraient ferrer un international français pour renforcer la défense centrale. William Saliba était leur priorité. Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté les plans B. Mais Saliba a finalement préféré prolonger avec Arsenal. Et il semblerait qu’Upamecano emprunte le même chemin du côté de Munich.

Il reste Konaté…

Le directeur sportif bavarois, Max Erbel, a déclaré le week-end dernier à propos de son défenseur français, libre en juin : « C’est toujours difficile de faire des pronostics concernant des négociations mais, si ça ne tenait qu’à moi, je donnerais une chance de dix sur dix pour qu’il prolonge ». Un optimisme qui laisse à penser que les discussions sont bien avancées. Et que la volonté du Bayern de continuer avec Upamecano est totale. Ce serait donc le joueur qui hésiterait encore…

Si Upamecano venait à prolonger au Bayern, il ne resterait donc plus qu’Ibrahima Konaté parmi les trois Français visés au départ par le Real Madrid. Le joueur de Liverpool, lui aussi en fin de contrat en juin, est toujours en discussion avec les Reds, ce qui pèse d’ailleurs sur ses performances, très décevantes depuis le début de la saison.