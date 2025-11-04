L’attaquant du Real Madrid Endrick a eu une discussion avec Paulo Fonseca, qui l’a convaincu de rejoindre l’OL. Mais les Merengue attendent une compensation financière pour le prêt du Brésilien…

Ce mardi, L’Equipe fait le point sur le dossier Endrick et annonce que l’OM n’est plus dans la course. Parce que Paulo Fonseca a longuement discuté avec le Brésilien, eux qui parlent la même langue, et qu’il l’a convaincu de rejoindre Lyon cet hiver. Endrick s’est mis d’accord avec la direction du Real Madrid pour être prêté en janvier. Son choix est clair, désormais : ce sera l’OL et rien d’autre. Pour autant, le deal est loin d’être bouclé !

Le Real attend une compensation financière

Et pour cause, selon L’Equipe, le Real Madrid attendrait une compensation financière pour le prêt de son joueur. On ne sait pas s’il s’agit de vouloir faire payer le prêt ou de prendre en charge une partie du salaire d’Endrick. Dans un cas comme dans l’autre, l’OL est économiquement dans le dur et devrait avoir bien du mal à accéder aux exigences de la Maison Blanche.

Mais l’arrivée d’Endrick est une nécessité pour Paulo Fonseca, qui ne dispose pas d’un attaquant de haut niveau. Depuis le début de saison, c’est Martin Satriano qui joue le plus souvent en pointe mais l’Uruguayen prêté par le RC Lens n’a marqué qu’une seule fois en neuf matches alors que son équipe se procure beaucoup d’occasions. Un joueur comme Endrick permettrait de résoudre bien des problèmes du côté de l’OL. Mais cela a un coût…