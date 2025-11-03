Alors que l’OL peine à convaincre le Real Madrid pour Endrick (19 ans), l’OM voit son espoir renaître. Le jeune prodige brésilien pourrait bien changer le mercato hivernal français…

Le feuilleton Endrick est loin d’être terminé. Depuis plusieurs semaines, l’OM suit de près le jeune attaquant brésilien du Real Madrid, et la situation semble évoluer en faveur des Phocéens. Selon UOL, les révélations sur les discussions entre Lyon et le Real compliqueraient la position de l’OL, laissant une fenêtre d’opportunité pour Marseille.

Financièrement, le dossier reste lourd pour Lyon. L’OM, lui, conserve un avantage stratégique : en interne, le club garde confiance et croit toujours à un coup médiatique et sportif capable de dynamiser sa saison. Medhi Benatia, responsable du recrutement, sait que sécuriser Endrick (19 ans) serait un véritable tremplin pour l’OM, à la fois sur le terrain et auprès des supporters.

Les discussions continuent, mais cette fois de manière plus discrète. Rien n’est encore joué : Lyon avance, Marseille insiste, et le Real Madrid observe. Le suspense reste entier dans ce dossier de premier plan au mercato.