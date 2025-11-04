Les principaux quotidiens sportif espagnols évoquent le choc entre le Real Madrid et Liverpool à Anfield ce soir ainsi que l’avenir du prodige Dro au FC Barcelone.

Marca : Vini, cauchemar d’Anfield

Marca rappelle que Liverpool est la proie favorite de Vinicius Jr en Champions League, puisque le Brésilien a marqué cinq buts en cinq matches face aux Reds, dont celui de la victoire en finale de l’édition 2022 (1-0).

AS : this is Xavi

Xabi Alonso s’affiche en Une d’AS, lui qui a passé cinq saisons à Liverpool, où il a explosé au plus haut niveau. L’entraîneur du Real Madrid s’est montré très élogieux à l’égard de son ancien club, qui ne traverse pas sa meilleure période.

Sport : le pari Dro

Cet été, Manchester City a tenté de recruter la nouvelle pépite du Barça, Dro. Mais celui-ci a préféré rester après une conversation avec Hansi Flick, qui l’a d’ailleurs intégré au groupe pour la tournée asiatique. Le club catalan souhaiterait désormais lui offrir une prolongation de longue durée, qu’il signera à sa majorité, le 12 janvier.

Mundo Deportivo : Rashford décoincé

Avec six buts et cinq passes décisives en quatorze matches, Marcus Rashford réalise une première partie de saison au-delà de toutes les espérances avec le FC Barcelone.