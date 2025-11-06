Le PSG est intéressé par Eric Garcia, le défenseur polyvalent du Barça. Bon plan ou pas pour les champions d’Europe ? C’est notre débat…

« Le profil idéal pour le PSG »

« Alors là, Eric Garcia au PSG, je trouve que c’est vraiment une super idée. Le défenseur catalan n’a que 24 ans mais il possède une solide expérience. Sa polyvalence est un atout important du Barça, il peut jouer à droite, dans l’axe, et il passe rarement à travers, c’est un joueur fiable.

En allant le chercher, Paris affaiblirait un concurrent direct. Et il se renforcerait avec un profil dont Luis Enrique ne dispose pas. Aller le chercher dès cet hiver pourrait en valoir la peine, quitte à dépenser quelques millions d’euros, afin de palier l’indisponibilité d’Hakimi. Mais si Garcia ne devait arriver qu’en fin de saison, au terme de son contrat, ce serait une vraie valeur ajoutée aussi. Et un possible successeur de Marquinhos dans l’axe, où les débuts de Zabarnyi interpellent sur sa capacité à prendre la relève du Brésilien. »

Laurent HESS

Peut-être pas le meilleur choix…

« On peut évidemment penser que le recrutement d’Eric Garcia serait un très gros coup pour le PSG. Le club de la capitale cherche justement un défenseur polyvalent, et l’Espagnol correspond parfaitement au portrait robot. Cependant, pour avoir vu certains matchs du FC Barcelone, je ne peux pas dire qu’il a été totalement convaincant.

Il n’a que 24 ans, et peut encore progresser, mais je pense que Paris peut sûrement avoir meilleur pour moins cher, étant donné que Garcia est valorisé à 25 millions d’euros. Ce n’est pas le volet financier qui risque de faire peur au PSG, mais il est important de viser juste à ce poste crucial, surtout durant un mercato hivernal au contexte toujours un peu particulier ».

William TERTRIN