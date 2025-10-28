Révélé au FC Nantes, le jeune défenseur Tylel Tati (17 ans) affole déjà les grands d’Europe. Le PSG, séduit par son profil, en aurait fait une priorité pour renforcer sa défense.

Tylel Tati attire déjà tous les regards. Le défenseur central du FC Nantes, international français U18, impressionne par sa maturité, son calme balle au pied et sa solidité dans les duels. Et ses performances n’ont pas échappé au Paris Saint-Germain, qui le suit de très près depuis plusieurs semaines.

Beraldo poussé vers la sortie au PSG

Selon le média espagnol Sport, le PSG aurait fait de Tati l’une de ses priorités pour la saison prochaine. Le staff parisien, séduit par son potentiel, voit en lui la doublure parfaite pour Willian Pacho. À seulement 17 ans, Tati coche toutes les cases du nouveau projet parisien : jeune, athlétique, à fort potentiel de progression et déjà doté d’une vraie personnalité sur le terrain.

Cette montée en puissance du Nantais a toutefois une victime collatérale : Lucas Beraldo. Recruté avec de grandes attentes, le défenseur brésilien ne convainc plus Luis Enrique. Ses dernières sorties, jugées trop fébriles, ont visiblement refroidi le staff technique. Résultat, Beraldo ne figure plus dans les plans immédiats de l’entraîneur espagnol, qui pousserait en interne pour un renouvellement de la rotation défensive.

Le FC Nantes ne compte pas brader Tati

Paris veut ainsi rajeunir et dynamiser son arrière-garde, dans la continuité du travail entamé l’été dernier. Le recrutement d’un profil comme Tati s’inscrirait parfaitement dans cette logique : un joueur prometteur, formé en France, capable d’apprendre vite et d’intégrer le groupe sans exiger un statut immédiat de titulaire.

Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2028, Tati ne coûterait pas une somme faramineuse, selon Sport. Le PSG, toujours attentif au marché des jeunes talents de Ligue 1, pourrait donc rapidement passer à l’action pour devancer la concurrence — notamment celle du FC Barcelone, également sur le dossier. Côté nantais, on savoure en silence. Le club sait qu’il détient une pépite et ne compte pas la brader.