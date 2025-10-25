Luis Enrique s’est exprimé après la large victoire du PSG face à Brest (0-3).

Après deux matchs nuls d’affilés, le Paris Saint-Germain a repris sa marche en avant en Ligue 1 en s’imposant largement ce samedi sur la pelouse du Stade Brestois (0-3). Solides défensivement, les Parisiens ont fait la différence grâce à un doublé d’Achraf Hakimi (29e, 39e) et un but de Désiré Doué (90+6e). Grâce à ce succès, le champion de France en titre a repris provisoirement le fauteuil de leader à l’Olympique de Marseille en attendant le match des Phocéens ce samedi soir face au RC Lens.

« On a gagné le match car on a bien défendu »

Quelques minutes après la rencontre, Luis Enrique s’est arrêté au micro de beIN Sports pour livrer son sentiment sur le match et sur la prestation de siens. « Aujourd’hui, on connaissait la difficulté du match. C’est difficile de jouer contre un joueur comme Ludovic Ajorque et tous les deuxièmes ballons qu’il faut gagner. On a défendu de manière différente avec beaucoup d’aides. Je suis content de cette mentalité. Je pense qu’on a mérité la victoire. (…) On a dominé le match. C’est normal car c’est notre habitude. Aujourd’hui, on a gagné le match car on a bien défendu », a confié l’entraîneur parisien avant de se montrer une nouvelle fois dithyrambique envers Achraf Hakimi, auteur d’un doublé.

« Achraf Hakimi joue tous les matchs et est toujours performant. C’est bien d’avoir ce type de joueurs. (…) Hakimi a fait un très bon match. »