FC Barcelone : Yamal recadre 6 coéquipiers, Flick en furie et éjecté en décembre ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG Mercato : le remplaçant d’Hakimi déjà ciblé, le FC Barcelone ridiculisé !

Daniel Muñoz (Crystal Palace)
Bastien Aubert
7 novembre 2025

Avec la blessure d’Achraf Hakimi, le PSG se précipite pour sécuriser son flanc droit. Daniel Muñoz (Crystal Palace, 29 ans), déjà courtisé par le FC Barcelone, serait sur le point de signer dès janvier dans la capitale. 

La situation d’Achraf Hakimi force le PSG à agir vite. Blessé pour plusieurs semaines, le Marocain laisse un vide crucial sur le côté droit de la défense parisienne. Luis Enrique et Luis Campos ont donc coché le nom d’un renfort prioritaire : Daniel Muñoz (29 ans). 

Selon les informations de Fichajes, le PSG veut boucler l’opération dès le mercato hivernal. Une piste qui s’annonce stratégique, car le Colombien de Crystal Palace a également été suivi par le FC Barcelone pour offrir de la concurrence à Jules Koundé. 

Le PSG et le Barça s’arrachent Muñoz

Mais Paris semble prêt à doubler le club catalan pour s’assurer la signature du latéral polyvalent. Muñoz, réputé pour sa capacité à défendre tout en apportant offensivement, correspond au profil idéal pour compenser l’absence d’Hakimi. L’idée est de sécuriser le poste rapidement afin de ne pas fragiliser l’équipe pendant plusieurs semaines cruciales en Ligue 1 et en Ligue des Champions.

Reste à savoir si les négociations se concrétiseront rapidement et si  Muñoz rejoindra la capitale pour renforcer le champion de France en titre : sous contrat jusqu’en 2028, l’international colombien est coté à 25 millions d’euros sur la plateforme Transfermarkt.

FC BarceloneMercatoPSG
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Hansi Flick lors du match entre le FC Barcelone et Gérone.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Yamal recadre 6 coéquipiers, Flick en furie et éjecté en décembre ?

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : coup dur pour Stassin, excellente nouvelle avant Troyes !  

Par Bastien Aubert
Daniel Muñoz (Crystal Palace)
FC Barcelone...

PSG Mercato : le remplaçant d’Hakimi déjà ciblé, le FC Barcelone ridiculisé !

Par Bastien Aubert
Federico Balzaretti (OM)
Mercato...

OM Mercato : Balzaretti allume la mèche, ces 3 recrues de poids attendues en janvier !

Par Bastien Aubert
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : réunion de crise dans le vestiaire, ça chauffe avant Le Havre !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage.
Ligue 1...

Revue de presse : une révolution chiffonne Beye à Rennes, Sage valide une signature à Lens 

Par Bastien Aubert
Robinio Vaz (OM)
Ligue 1...

OM : une équipe prestigieuse drague Vaz, l’opération pourrait aller au bout à cause du PSG ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland secoue le vestiaire, Stassin ciblé ?

Par Bastien Aubert
Roberto Mancini à Marseille
OM...

OM : après Balzaretti, un champion d’Europe à Marseille ! 

Par Bastien Aubert
Dusan Vlahovic (Juventus)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : le Real a 3 priorités au Mercato, un sniper dans les plans du Barça ! 

Par Bastien Aubert
Paulo Fonseca (OL)
Mercato...

OL : Fonseca lâche un gros indice Mercato, Endrick en route pour Lyon ! 

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : énorme coup dur de dernière minute au Havre !

Par Bastien Aubert
Lepaul et Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye va aligner un onze plein de surprises à Paris !

Par Bastien Aubert
Randal Kolo Muani
Equipe de France...

Équipe de France : de retour, un chouchou de Deschamps n’est pas le bienvenu dans le vestiaire des Bleus 

Par Bastien Aubert
Eric Garcia (FC Barcelone)
Mercato...

PSG Mercato : une recrue d’1,45 mètre en janvier, Luis Enrique a validé !

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : fragilisé, Horneland vend la mèche pour son avenir !

Par Bastien Aubert
L'OM en Ligue des Champions
Ligue des champions...

OM – Atalanta : après Egan Riley et De Zerbi, une autre altercation a éclaté !

Par Bastien Aubert
ASSE : le porte-bonheur d’Horneland bientôt de retour
ASSE...

ASSE : le porte-bonheur d’Horneland bientôt de retour

Par Laurent Hess
OM : très critique après l’Atalanta, il se fait humilier par le bras droit de Benatia sur X
Ligue 1...

OM : très critique après l’Atalanta, il se fait humilier par le bras droit de Benatia sur X

Par William Tertrin
L’OL s’incline face au Real Betis et met fin à sa belle série en Ligue Europa
Ligue Europa...

L’OL s’incline face au Real Betis et met fin à sa belle série en Ligue Europa

Par William Tertrin
Ancien du FC Nantes et de l’OL, Léo Dubois prend sa retraite à 31 ans
FC Nantes...

Ancien du FC Nantes et de l’OL, Léo Dubois prend sa retraite à 31 ans

Par William Tertrin
OM : Thauvin révèle avoir trahi Longoria et ne s’en remet toujours pas
Ligue 1...

OM : Thauvin révèle avoir trahi Longoria et ne s’en remet toujours pas

Par William Tertrin
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : un joueur de Luis Enrique en partance vers la Bundesliga

Par William Tertrin
Un joueur de l’OL tacle l’ASSE sur X, les supporters des Verts ne le loupent pas !
ASSE...

Un joueur de l’OL tacle l’ASSE sur X, les supporters des Verts ne le loupent pas !

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet