Avec la blessure d’Achraf Hakimi, le PSG se précipite pour sécuriser son flanc droit. Daniel Muñoz (Crystal Palace, 29 ans), déjà courtisé par le FC Barcelone, serait sur le point de signer dès janvier dans la capitale.

La situation d’Achraf Hakimi force le PSG à agir vite. Blessé pour plusieurs semaines, le Marocain laisse un vide crucial sur le côté droit de la défense parisienne. Luis Enrique et Luis Campos ont donc coché le nom d’un renfort prioritaire : Daniel Muñoz (29 ans).

Selon les informations de Fichajes, le PSG veut boucler l’opération dès le mercato hivernal. Une piste qui s’annonce stratégique, car le Colombien de Crystal Palace a également été suivi par le FC Barcelone pour offrir de la concurrence à Jules Koundé.

Le PSG et le Barça s’arrachent Muñoz

Mais Paris semble prêt à doubler le club catalan pour s’assurer la signature du latéral polyvalent. Muñoz, réputé pour sa capacité à défendre tout en apportant offensivement, correspond au profil idéal pour compenser l’absence d’Hakimi. L’idée est de sécuriser le poste rapidement afin de ne pas fragiliser l’équipe pendant plusieurs semaines cruciales en Ligue 1 et en Ligue des Champions.

Reste à savoir si les négociations se concrétiseront rapidement et si Muñoz rejoindra la capitale pour renforcer le champion de France en titre : sous contrat jusqu’en 2028, l’international colombien est coté à 25 millions d’euros sur la plateforme Transfermarkt.