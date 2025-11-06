Les dirigeants du PSG foncent sur un Blaugrana en fin de contrat

C’est l’hécatombe au PSG qui devra faire ces prochaines semaines sans 3 joueurs majeurs, tous blessés, à savoir Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes. Et Hakimi fera aussi défaut en janvier puisqu’il doit participer à la CAN. Une situation qui, selon L’Equipe, incite les dirigeants parisiens à tenter un gros coup.

Eric Garcia dans le viseur

En effet, ceux-ci ciblent Eric Garcia, le défenseur du FC Barcelone, dont le contrat se termine en juin. A 24 ans, sa polyvalence serait précieuse puisqu’il peut jouer dans l’axe et à droite. L’Equipe indique que PSG travaille pour essayer de faire venir le défenseur, et que, « si le dossier avance toujours aussi bien d’ici au mois de janvier », Paris pourrait tenter de négocier une indemnité de transfert avec le FC Barcelone pour faire venir l’international espagnol (19 sélections) dès cet hiver. A suivre…