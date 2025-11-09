FC Barcelone : Lewandowski, Yamal… ce qu’il faut retenir de la victoire face au Celta Vigo (2-4)
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Barcelone : Lewandowski, Yamal… ce qu’il faut retenir de la victoire face au Celta Vigo (2-4)

Lamine Yamal mimant son couronnement après un but.
William Tertrin
9 novembre 2025

Les choses à retenir de la victoire du FC Barcelone face au Celta Vigo en Liga.

Ce dimanche, le FC Barcelone s’est imposé 4 buts à 2 sur la pelouse du Celta Vigo, et revient ainsi à trois points du Real Madrid, qui a fait match nul sur la pelouse du Rayo. Voici les enseignements à tirer de cette très bonne opération du Barça.

Lewandowski a retrouvé de sa superbe

Il n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 28 septembre dernier avec le FC Barcelone. Sur la pelouse du Celta, le Polonais est revenu dans la peau du titulaire, et s’est récompensé lui-même. Buteur sur penalty pour l’ouverture du score, il a signé un doublé à la 37e d’une belle reprise. À la 74e, il signait un triplé de la tête après un corner. Une magnifique façon de se relancer !

Malgré le bruit, Yamal avance en silence

On a beaucoup parlé de sa vie privée, toujours très agitée, mais lui n’a pas l’air de s’en préoccuper et continue sur sa lancée. Décisif face à Bruges, Elche, l’Olympiakos, ou encore Gérone, il a de nouveau frappé ce soir. Dans le temps additionnel de la première période, il reprenait sans contrôle du pied droit pour inscrire le troisième but catalan. En fin de match, il aurait même pu s’offrir un doublé, mais il a trouvé le poteau sur sa frappe. Plus globalement, le trio d’attaque a très bien fonctionné, étant donné que Marcus Rashford compte deux passes décisives.

Attention en défense

Malgré sa victoire, il faut rappeler que le Barça a tout de même encaissé deux buts d’égalisation, à chaque fois à cause d’une défense aux abois. En contre après un loupé de Rashford, l’attaque du Celta a su profiter d’une défense très mal alignée pour revenir à 1-1, ainsi qu’un Szczęsny pas irréprochable non plus. Sur le 2-2, une nouvelle fois, la défense mais également le milieu ont laissé trop d’espaces, permettant à Borja Iglesias de se retrouver totalement seul pour marquer. Des axes d’amélioration pour Hansi Flick et son staff.

FC BarceloneLiga
#A la une

Les plus lus

Lamine Yamal mimant son couronnement après un but.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lewandowski, Yamal… ce qu’il faut retenir de la victoire face au Celta Vigo (2-4)

Par William Tertrin
La joie des joueurs du PSG qui ont arraché un succès controversé à Lyon.
Ligue 1...

Le PSG arrache la victoire sur la fin face à l’OL, les notes du match

Par Alexandre Corboz
Real Madrid Mercato : un très mauvais signal envoyé par l’OL pour Endrick ?
Mercato...

Real Madrid Mercato : un très mauvais signal envoyé par l’OL pour Endrick ?

Par William Tertrin
RC Lens : sanctionné à Metz, Sarr prend la parole et répond à Sage
Ligue 1...

RC Lens : sanctionné à Metz, Sarr prend la parole et répond à Sage

Par William Tertrin
ASSE Mercato : le nom d’un attaquant de Ligue 2 murmuré à l’oreille de Kilmer
ASSE...

ASSE Mercato : le nom d’un attaquant de Ligue 2 murmuré à l’oreille de Kilmer

Par William Tertrin
Medhi Benatia saluant un joueur à la fin du match entre l'OM et le Stade Brestois.
Ligue 1...

OM : après De Zerbi, Benatia fracasse aussi les critiques

Par Raphaël Nouet
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter le Celta Vigo

Par William Tertrin
OL – PSG : les compos du choc sont connues !
Ligue 1...

OL – PSG : les compos du choc sont connues !

Par William Tertrin
Real Madrid : après le Rayo, Xabi Alonso balance un gros avertissement à ses joueurs
Liga...

Real Madrid : après le Rayo, Xabi Alonso balance un gros avertissement à ses joueurs

Par William Tertrin
Ligue 1 : le LOSC fait une très mauvaise opération, Auxerre aussi, Metz sort de la zone rouge
Aj Auxerre...

Ligue 1 : le LOSC fait une très mauvaise opération, Auxerre aussi, Metz sort de la zone rouge

Par William Tertrin
Lucas Chevalier (PSG)
Ligue 1...

PSG : des supporters dézinguent Chevalier après un like douteux sur Instagram

Par William Tertrin
Real Madrid : les enseignements à tirer du derby face au Rayo Vallecano (0-0)
Liga...

Real Madrid : les enseignements à tirer du derby face au Rayo Vallecano (0-0)

Par William Tertrin
Stade Rennais : un coach ciblé pour remplacer Beye a donné sa réponse aux Pinault
Ligue 1...

Stade Rennais : un coach ciblé pour remplacer Beye a donné sa réponse aux Pinault

Par William Tertrin
Medhi Benatia (OM).
Ligue 1...

OM : Benatia a pris une très grosse résolution… à cause de l’OL

Par William Tertrin
Patrik Carlgren et Tylel Tati lors du match entre Le Havre et le FC Nantes.
FC Nantes...

Le FC Nantes s’est-il rassuré au Havre ?

Par Raphaël Nouet
Pierre Sage avant le match du RC Lens à Auxerre.
Mercato...

RC Lens : Pierre Sage vend la mèche pour le mercato d’hiver

Par William Tertrin
Real Madrid Mercato : un crack à 70 M€ a recalé les Merengue… et s’en félicite aujourd’hui
Mercato...

Real Madrid Mercato : un crack à 70 M€ a recalé les Merengue… et s’en félicite aujourd’hui

Par William Tertrin
RC Lens : Thauvin rappelé en équipe de France, pourquoi c’est une fausse bonne nouvelle
Equipe de France...

RC Lens : Thauvin rappelé en équipe de France, pourquoi c’est une fausse bonne nouvelle

Par William Tertrin
Joshua Duffus saluant les supporters de l'ASSE après le succès à Troyes.
ASSE...

ASSE : Duffus rassure après son festival à Troyes

Par Raphaël Nouet
La joie des Parisiens après leur succès au Groupama Stadium la saison dernière.
Ligue 1...

Le PSG sur la route d’un record face à l’OL

Par Raphaël Nouet
Le journaliste Pierre Ménès avant un match à la Meinau.
Ligue 1...

Ménès s’enflamme pour Sage, Saïd désigne la grande qualité du RC Lens

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, applaudissant le public après la victoire contre Pau.
ASSE...

ASSE : Horneland s’emballe pour un jeune et flatte le centre de formation

Par Raphaël Nouet
Corentin Tolisso en action lors du match entre le PFC et l'OL.
Equipe de France...

OL : Deschamps flingue les derniers espoirs de retour en sélection de Tolisso

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, pendant le match contre Brest.
Ligue 1...

OM : la blessure d’Aguerd, un coup de bluff de De Zerbi ?

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet