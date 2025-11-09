Les choses à retenir de la victoire du FC Barcelone face au Celta Vigo en Liga.

Ce dimanche, le FC Barcelone s’est imposé 4 buts à 2 sur la pelouse du Celta Vigo, et revient ainsi à trois points du Real Madrid, qui a fait match nul sur la pelouse du Rayo. Voici les enseignements à tirer de cette très bonne opération du Barça.

Lewandowski a retrouvé de sa superbe

Il n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 28 septembre dernier avec le FC Barcelone. Sur la pelouse du Celta, le Polonais est revenu dans la peau du titulaire, et s’est récompensé lui-même. Buteur sur penalty pour l’ouverture du score, il a signé un doublé à la 37e d’une belle reprise. À la 74e, il signait un triplé de la tête après un corner. Une magnifique façon de se relancer !

Malgré le bruit, Yamal avance en silence

On a beaucoup parlé de sa vie privée, toujours très agitée, mais lui n’a pas l’air de s’en préoccuper et continue sur sa lancée. Décisif face à Bruges, Elche, l’Olympiakos, ou encore Gérone, il a de nouveau frappé ce soir. Dans le temps additionnel de la première période, il reprenait sans contrôle du pied droit pour inscrire le troisième but catalan. En fin de match, il aurait même pu s’offrir un doublé, mais il a trouvé le poteau sur sa frappe. Plus globalement, le trio d’attaque a très bien fonctionné, étant donné que Marcus Rashford compte deux passes décisives.

Attention en défense

Malgré sa victoire, il faut rappeler que le Barça a tout de même encaissé deux buts d’égalisation, à chaque fois à cause d’une défense aux abois. En contre après un loupé de Rashford, l’attaque du Celta a su profiter d’une défense très mal alignée pour revenir à 1-1, ainsi qu’un Szczęsny pas irréprochable non plus. Sur le 2-2, une nouvelle fois, la défense mais également le milieu ont laissé trop d’espaces, permettant à Borja Iglesias de se retrouver totalement seul pour marquer. Des axes d’amélioration pour Hansi Flick et son staff.

